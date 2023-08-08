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炒菜熱量難以估計

副刊版 2023/08/08

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自從疫情穩定後，好些戰友在假日也會北上消費，晚飯後才回港。可是，這個習慣的後遺症便隨之而來。

卡卡說：「太恐怖了。上廣州三天，胖了兩磅多。」我說：「情況是預計之內，不用擔心，這星期嘗試在餐單與運動之間調節一下，體重便可很快回復正常。」她將手機照片遞給我看：「這碟就是清炒白菜仔，你看見那滿滿的油脂嗎？」

我說：「內地烹煮的習慣，大多會加較大量食油，除了因為油脂可以令食物更香更美味，也可令食物看上去更飽滿。」她笑言：「現在我看上去也很飽滿呢！」

「我看過一篇中國農業大學食物營養研究室的調查，他們分析了酒樓清炒油麥菜的食油量，發現每碟菜的油量由二十五克至一百二十五克不等，平均達五十克，即是約十茶匙油，要知道，蔬菜本身沒有脂肪，即是脂肪是來自烹調用的油。研究還指出，這個油脂量還未包括上油的部分，即是我們所謂的灒油，炒完菜，還加上一至兩茶匙油不等。他們還發現，蔬菜有超強的吸油能力，特別是大片的葉菜，可以用很難達到飽和來形容，一碟炒菜的熱量難以估計。可想而知，清炒時蔬不是想像般『清』。結論是，間中北上用膳，還是不吃菜更健康！」我詳細解說。

卡卡苦笑地說道：「那天晚飯後，我還拉肚子，相信是太油膩，腸臟也受不了所致。」

撰文 : 黃凱詩

欄名 : 營營樂樂

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