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姜餅眼中的姜濤

副刊版 2023/08/08

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我去過的演唱會不是每個都寫出來，但看完姜濤上周在亞洲國際博覽館的首個個人演唱會後，真的很想分享。行動上，我從來不是鏡粉或姜糖，因要我這把年紀去追星，做不來。但這幾年，每當有人、甚至學生或傳媒朋友問我是否鏡粉或姜糖時，我都不諱言答道：「我不是。」但我非常支持這班年輕人，他們未必是唱歌跳舞最好的，但個個努力兼勤力，且應對有紋有路，謙遜而不矯情。在近年這個對年輕歌手不太友善的社會氣氛裏，他們要承受的多重壓力和攻擊，已超過以前那一代歌手所面對的。

尤其是姜濤，出道頭三年人氣暴升，但自去年MIRROR演唱會事故，繼而在商台籃球賽受傷，再在叱咤頒獎禮的表演受批評，就連「肥」都變成被猛烈抨擊之焦點時，可想而知，他過去一年所受的身心打擊有多重。但他用自己的方法熬過了，沉澱後更成熟、更高EQ、更知道自己想如何。我看到的是，姜濤式的「熬過去」，不是跟攻擊和低潮head-on硬碰，反而是一種帶着柔韌將困難轉化為驅使自己做得更好的力量。

演唱會讓我一次過檢閱姜濤的作品，他已開始建立出自己的風格，不僅是唱腔和曲風，而是其作品帶着強烈的自家心語和信息。他有想法，出道五年，本質沒變，處事更成熟了。看完姜濤的演唱會，就會明白為何Do姐、林海峰、張繼聰、謝安琪等前輩那麼愛錫他。老實說，前輩們位位在娛樂圈閱歷匪淺，會盲撑一個小子嗎？這一晚，喜見他經歷了去年的驚濤駭浪後，重新得力站起來，這種力量要經歷過很大的痛楚甚至自我懷疑，才能鑄煉而成。這些年輕歌手「得」或「唔得」，自有市場會反映，而在這麼不利他們的社會環境下仍站得住的，總有其獨特處，這是香港樂壇的新力量。

我自問是一把年紀的「老餅」，要我烈日當空在「姜濤灣」舉牌絕無可能，做姜糖也要體力精力旺盛才行，我自問無資格，但非常樂意做遙遠地祝福他的「姜餅」，希望他如水如濤，有柔有剛、滔滔不絕。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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