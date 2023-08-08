港經濟結構性困局 亟需結構性對策

結構性問題與周期性問題性質不同。周期性問題，主要受制於經濟周期，只要熬過低點，經濟就會自然好轉。但結構性問題卻不是這樣，結構性問題產生的根源，乃是經濟結構發生了變化，如果不能改善結構，問題恐怕就會很難解決。

次季經濟低迷 未必周期性問題

香港政府剛剛公布了今年第二季經濟數據，GDP按年增長1.5%，增幅較第一季縮小1.4個百分點，遠低於市場預期增長3.5%。經調整後按季比較更錄得倒退1.3%，市場原本預期增長0.9%。

對於數據不如預期，特區政府的解釋是出口拖累及高息環境下投資減少，不過政府仍寄望於訪港旅遊業和私人消費在未來繼續拉動經濟。

對於全年的經濟增長，特區政府較早時候的預測是全年增長為3.5%至5.5%，理由是內地經濟增長加快，通關有助於服務輸出等。同時，香港本地經濟活動動力恢復，香港與內地和國際間往來也迅速復常，香港整體經濟氣氛有所改善。

第二季香港經濟的低迷表現，說明之前特區政府的預測過於樂觀。在筆者看來，特區政府可能還是傾向將香港目前面臨的經濟壓力當做了以往的周期性問題，以為等一等，內地和周邊的經濟好轉，香港自然就會跟隨好轉。沒有想到這一次，香港可能面臨的未必是過去常見的周期性問題，而是較難處理的結構性問題，沒有相應的結構性對策，經濟恐怕未必能夠像以往一樣很快走出低谷。

以香港的四個支柱行業為例：

金融業是香港的傳統優勢行業，香港也是中國唯一的國際金融中心，但是近年來，香港的金融業的發展開始遇到一些巨大障礙。

自美國重返亞太，開始加強對中國的打壓後，香港面對的外部環境發生巨變。美國正愈來愈明顯地採用「有限脫鈎，全面圍堵打壓」的策略對付中國，具體對香港而言，就是誘導資金離開香港，唱衰內地和香港經濟，出台各種打擊內地和香港的政策。在美國的打擊下，外資流出香港的迹象相當明顯，香港股市的成交和新股上市融資持續低迷。

金融貿易物流零售 皆遇障礙

港股的結構性困難在於，香港本地的經濟規模較小，2022年GDP僅約2.83萬億港元，但香港股市的規模卻大約在40萬億港元左右波動，股市規模大約是本港經濟的14倍，香港根本不可能依賴本地資金支撑港股，一定要依賴外資（包括內地與外國（主要是美歐）資金）。在美歐資金大幅流出，而內地資金又未足以填補空缺的情況下，港股的長期低迷恐難避免。

貿易與物流業是香港最大的行業，創造的GDP和僱傭人數都居各行業首位，但這個行業同樣遇到了較大的新問題。

正常情況下，由於香港的進出口有大約一半是與內地的轉口有關，所以其進出口狀況相當程度應該與內地同步，也就是說，內地的進出口按年增減應該與香港的進出口按年增減大致接近，或者處在一個數量級上，可能有些偏差，但不應該有太大的偏差。但實際上，自疫情以來這個邏輯已經被打破，香港的進出口表現顯著差於內地的進出口表現，最差的月份香港出口跌幅大約是內地出口跌幅的3倍左右。

當然，這種偏差部分可以用疫情期間陸路運輸中斷，影響香港進出口的理由解釋，但是內地今年出口的最大拉動力，以「電動汽車、鋰電池、光伏電池」為代表的高科技「新三樣」，香港在其中沒有甚麼角色，卻是用疫情的理由無法解釋的，只能承認內地經濟在快速向高端轉型，而香港沒能跟上（到目前為止）這個轉型，已經部分落後的現實。

旅遊零售是政府寄望拉動經濟的行業，同樣出現了一些對香港不利的結構性變化。

首先是通關後發現，內地遊客的消費模式與過去相比有了明顯不同，過去內地遊客來港旅遊的最大特點是爆買，在大品牌店門口排隊，熱衷高消費等，可以簡稱為「購物遊」；而現在他們大多變為所謂「深度遊」，也就是打卡式旅遊。先在社交平台，例如小紅書上，做好旅遊攻略、研究好路綫，然後跟隨攻略，到熱點打卡照相，之後吃個速食或者網上推薦的特色餐飲，就可以趕回深圳過夜，連在香港住宿也省了，對香港經濟的貢獻自然不如以往。

其次是港人的內部消費有北移迹象，由於內地的消費場景更多、新東西更多、價格更有競爭力，服務品質也有很大的提升，相當多的港人熱衷於赴大灣區消費，從出入境數字看，清明節前後赴內地的港人大約是來港內地遊客的3倍，證明消費北移並非空穴來風。

來港遊客消費模式有變，港人的內部消費又部分北移，遊客和內部消費對經濟的拉動恐怕都未必能達到政府期望。

從上面的討論可見，香港的支柱行業中，三個重要支柱都不同程度遇到了結構性問題，剩下的專業服務本身主要服務於這三個支柱，三個支柱不樂觀，專業服務自然也無法樂觀。

緊跟內地轉型 加強本地消費

由於結構性問題並不能通過等待周邊好轉而自動解決，因此很可能需要對應的結構性對策去處理，可以考慮的對策如下：

金融業的結構性問題是外資流走後凸顯本港缺乏資金，可以考慮的方向有二：一是特區政府向中央政府建議將香港金融市場納入全國統一的金融頂層設計，從根本上解決香港缺乏資金的問題，短期則可以推動盡快落實「雙櫃枱」機制下內地資金可以用人民幣買港股，拓寬來港資金管道；二是盡量吸引非歐美資金來港，總之未受聯合國制裁的資金都應該歡迎。

貿易與物流方面，關鍵是要緊跟內地經濟轉型升級的步伐，融入內地的產業鏈，如果在內地產業鏈已經形成後再謀融入，可能就會遇到香港在「新三樣」出口方面毫無作為的情況。具體可以考慮的方向：一是加快北部都會區的發展，加快與大灣區融合的進度；二是加強與內地高科技、新興優勢產業方面的合作，特區政府應加強引領、推動作用。

旅遊零售方面可以考慮：首先加強本地消費的吸引力，開拓更多的消費場景，提供更多的新鮮體驗，努力增加打卡式「深度遊」的本地消費；其次可以嘗試吸引更多內陸省份的長途旅客，增加訪港旅客的留港過夜時間，促進酒店餐飲等消費；第三是想辦法留住港人的內部消費，例如多搞一些活動，增強本地消費特色體驗等。

總之，面對結構性問題不能無所作為，如果坐失良機，導致問題積重難返，將來再努力的難度就會更大。

▲ 第二季香港經濟的低迷表現，可能面臨的未必是過去常見的周期性問題，而是較難處理的結構性問題。（資料圖片）