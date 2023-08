強制舉報虐兒 後續工作更重要

近年虐待兒童個案愈揭愈多,根據社會福利署接獲的虐兒個案數據顯示,2022年有1,439宗,其中652宗涉及身體傷害案件,443宗涉及性侵犯,即平均每日發生4宗。

特區政府呈交立法會的文件顯示,施虐者普遍是家人和親屬。以2022年的案件為例,有993名施虐者是受虐兒童的父母、兄弟姊妹、繼父繼母等。我們憂慮的是,社會福利署的數字,可能只是冰山一角,有不少事件仍未揭發。

護幼政策紕漏多 監管流於表面

香港多次發生全城轟動的虐兒案,當中不得不提2018年1月「屯門5歲女童虐殺案」,年僅5歲的女童臨臨,在家中遭受生父和繼母虐待致死。法醫及後在臨臨身上共發現133處遍布頭部和四肢的新舊傷痕,由於臨臨長期遭受虐待,細菌通過傷口入侵,身體器官受到感染,最終因敗血病死亡。

此外,香港保護兒童會轄下幼童留宿院所童樂居亦在2021年12月爆出集體虐兒醜聞,多名員工虐待超過30名兒童,當中包括掌摑、推幼兒撞牆、擲童落地等卑劣可恥的行為。

過去特區政府有關保護兒童的政策紕漏頗多,監管亦流於表面。我在2022年5月26日曾公開撰文指出,2016年前的幼兒中心督導組竟隸屬社署轄下的安老服務科,把護幼工作編配在安老服務下,可見特區政府是如何輕視護幼。

過去不少事件反映,即使有人發現有兒童疑似遭受虐待,也傾向裝聾扮啞,扮作甚麼都不知道。有幼兒工作者在接受報章訪問時說過:「有些較保守的幼兒園不想試行駐校社工,怕虐兒情況愈揭愈多,影響學校聲譽。」(《香港經濟日報》2018年7月31日)

有見及此,行政長官在2021年施政報告提出,推展「強制舉報」虐兒個案機制的立法工作。今年6月14日,特區政府向立法會提交《強制舉報虐待兒童條例草案》,建議規定25類指明專業人員,包括醫生、護士、社工及教師等,需要受到法律規管,如他們在工作中發現懷疑虐待兒童個案,必須向指定機關舉報,不報者要負上刑事責任。

舉報虐兒草案 仍模糊不精準

盡管條例草案的政策原意是正確的,但草案內容有不少模糊和不精準的地方,必須糾正。舉例說,在草案中,特區政府稱參考了《兒童權利公約》(Convention on the Rights of the Child),將「兒童」界定為「18歲以下人士」,但16至18歲的已婚人士是否仍視作兒童?是的話,他們的監護人應該是誰?香港法律改革委員會在2019年曾發表《導致或任由兒童或易受傷害成年人死亡或受到嚴重傷害個案》報告書,文件摘要第11段表明「兒童」應該界定為「16歲以下人士」,並提出一籃子的支持理據。

在草案委員會討論中,特區政府回覆我的質詢時說,知悉並已考慮了法改會的建議,但沒有解釋為甚麼不採用。我認為特區政府在制定政策時,應作最大的考量,參考專業報告建議,作出最合乎公眾利益的決定。

保護兒童人人有責,然而在條例通過實施後,特區政府必須持續檢視執行及檢控情況,例如如何保障上述25類指明專業人員不會誤墮法網。

倘舉報飈 足夠人手應對成疑

而若屆時舉報數字急升,特區政府又有沒有相應的措施、資源及人手應對?例如訂定處理個案的指定期限、怎樣保護受虐兒童,有沒有足夠的跨專業人手調配、舉報後跟進、兒童醫療、心理健康支援、收容宿位分配等等,這些後續工作非常重要,特區政府必須及早規劃,做好預案,以免被虐兒童遭受二次或更多傷害。

▲ 作者認為強制舉報虐兒立法後,其後續工作非常重要,當局必須及早規劃,以免兒童遭受更多傷害。(資料圖片)