Chrome AI擴充程式 研究：69%存安全隱患 行政人員版 2023/08/08 分享： 分享： Google Chrome瀏覽器提供不少AI擴充程式，提升用戶體驗。但數據安全公司Incogni對70個熱門Chrome AI擴充程式進行研究，發現多達69%程式存在高風險安全隱憂。 Incogni向 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 GameStop Wallet 11月終止NFT錢包 今日 GameStop Wallet 11月終止NFT錢包 「室温超導體」 下一代工業革命？ 2023/08/07 「室温超導體」 下一代工業革命？ Vision Pro新專利獲批 減暈動症視覺疲勞 2023/08/07 Vision Pro新專利獲批 減暈動症視覺疲勞 Nothing推子品牌CMF 主打廉價智能產品 2023/08/07 Nothing推子品牌CMF 主打廉價智能產品 富士康斥47億印度建廠 生產iPhone零件芯片設備 2023/08/04 富士康斥47億印度建廠 生產iPhone零件芯片設備 科技行業 人工智能 Google 黑客 Google Chrome