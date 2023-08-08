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GameStop Wallet 11月終止NFT錢包

行政人員版 2023/08/08

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電子遊戲零售商GameStop去年7月宣布進軍NFT市場，惟事隔一年，GameStop表示鑑於加密貨幣監管仍存不確定性，決定退出NFT市場發展，並將於11月1日終止NFT錢包服務。

GameStop宣布

...

欄名 : 科技新知

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