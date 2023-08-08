新都會廣場「毛孩水動•樂」派對 「DOG-Go同樂日」+夏水禮+市集+工作坊

葵芳新都會廣場正舉行「毛孩水動•樂」夏日狂歡派對，即日起至9月3日，為大家帶嚟4大主題活動，主子們千祈唔好錯過呀。黛安知道，8月周末嘅精采活動，除咗有7大毛孩運動遊樂裝置集於一身嘅「盛夏PETS PARK遊樂園」可盡情放電外，更有期間限定嘅周末活動，例如8月12及13日將舉辦「DOG-Go同樂日」，主子奴才可齊心挑戰障礙賽道，玩樂之餘仲可贏取豐富選手包，之後更可一齊行埋市集，入手夏日寵物新品㖭。

另外，8月19及20日將舉行最後一次「萌寵FUN FUN夏水禮」，一眾主人記得捉緊夏天嘅尾巴與主子來個下水禮，大會仲貼心準備各項物資及服務，包括免費借用寵物救生衣及水泡、設乾身區等；另設有寵物天然護理用品工作坊，教大家製作護理產品畀主子用。最後一星期、即8月26及27日，新都會廣場亦為大家準備咗寵物拼貼相框工作坊，將大家與主子嘅美好時刻記錄下來，只要憑2,000 The Point積分，加即日消費滿$500，就可以參加喇。

本文轉載自《晴報》

▲ 「萌寵FUN FUN夏水禮」

▲ DOG-Go同樂日

▲ 市集雲集40個本地寵物品牌