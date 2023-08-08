  • 29°C
香港時間 : 2023808日 (週二) 05:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新都會廣場「毛孩水動•樂」派對 「DOG-Go同樂日」+夏水禮+市集+工作坊

行政人員版 04:00 2023/08/08

分享：

分享：

葵芳新都會廣場正舉行「毛孩水動•樂」夏日狂歡派對，即日起至9月3日，為大家帶嚟4大主題活動，主子們千祈唔好錯過呀。黛安知道，8月周末嘅精采活動，除咗有7大毛孩運動遊樂裝置集於一身嘅「盛夏PETS PARK遊樂園」可盡情放電外，更有期間限定嘅周末活動，例如8月12及13日將舉辦「DOG-Go同樂日」，主子奴才可齊心挑戰障礙賽道，玩樂之餘仲可贏取豐富選手包，之後更可一齊行埋市集，入手夏日寵物新品㖭。

另外，8月19及20日將舉行最後一次「萌寵FUN FUN夏水禮」，一眾主人記得捉緊夏天嘅尾巴與主子來個下水禮，大會仲貼心準備各項物資及服務，包括免費借用寵物救生衣及水泡、設乾身區等；另設有寵物天然護理用品工作坊，教大家製作護理產品畀主子用。最後一星期、即8月26及27日，新都會廣場亦為大家準備咗寵物拼貼相框工作坊，將大家與主子嘅美好時刻記錄下來，只要憑2,000 The Point積分，加即日消費滿$500，就可以參加喇。

本文轉載自《晴報

「萌寵FUN FUN夏水禮」

DOG-Go同樂日

市集雲集40個本地寵物品牌

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

最新專欄文章 更多

八卦名利場 - 「香港開心購物節」 萬寧送健康諮詢+$200萬保健品
今日
「香港開心購物節」 萬寧送健康諮詢+$200萬保健品
八卦名利場 - 「敏華冰廳」進駐機場禁區 早餐必食沙茶牛肉麵
2023/08/07
「敏華冰廳」進駐機場禁區 早餐必食沙茶牛肉麵
八卦名利場 - 太興茶記風味雪糕登場 惠康獨家發售
2023/08/07
太興茶記風味雪糕登場 惠康獨家發售
八卦名利場 - 戶戶送「外送專員感謝周」 逾百萬獎賞表謝意
2023/08/04
戶戶送「外送專員感謝周」 逾百萬獎賞表謝意
八卦名利場 - YOHO MALL「夏日消費賞」 豪派逾$300萬贈券 消費$1500送$150
2023/08/04
YOHO MALL「夏日消費賞」 豪派逾$300萬贈券 消費$1500送$150

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？