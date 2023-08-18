大新銀行與香港地球之友攜手呈獻 「中小企ESG最佳實踐表現嘉許計劃」嘉許企業名單揭曉

大新銀行有限公司（「大新銀行」）與香港地球之友（「地球之友」）合辦的「中小企 ESG 最佳實踐表現嘉許計劃」（「計劃」）公佈了共19家來自建築及房地產業以及零售及電子商貿業的本地中小企榮獲嘉許證書，以表揚這批中小企踏出環境、社會和管治(「ESG」)實踐的第一步。在計劃指定期限內，這些中小企依照「ESG 醫生」（ESG Doctor）的建議善用管理資源，在不同範疇履行可持續發展理念，提升自身業務的競爭優勢。

2023年7月18日，大新銀行與地球之友在香港生產力促進局，成功舉辦「中小企ESG最佳實踐表現嘉許計劃」嘉許典禮，一眾獲嘉許的中小企都紛紛出席，一同見證各中小企為ESG做出的貢獻和努力的成果。

▲ 一眾獲「中小企ESG最佳實踐表現嘉許計劃」嘉許的中小企合影

大新銀行與地球之友有見 ESG 對中小企帶來的機遇和挑戰，在去年攜手推出全港首個分別針對建築及房地產業與零售及電子商貿行業的「中小企ESG最佳實踐表現嘉許計劃」，並邀請了專業的「ESG 醫生」為參與計劃的中小企提供免費評估與實務指引。該專業「ESG 醫生」在推行可持續發展理念上擁有豐富經驗，為計劃參與者在如何將 ESG 原則融入至公司的業務運營中提供寶貴意見。中小企對計劃的反應令人鼓舞。經過評審委員會嚴格的審核和最後確認，建築及房地產業及零售及電子商貿業分別有11家及8家中小企，在指定期限內，於 ESG 各方面水平均有顯著提升。

▲ 大新銀行副行政總裁、高級執行董事兼集團個人銀行主管王美珍小姐。

大新銀行副行政總裁、高級執行董事兼集團個人銀行主管王美珍小姐表示：「ESG的影響力日增，但中小企往往缺乏相關的認知和資源去應對。作為香港經濟核心，中小企對 ESG 的投入，足以影響香港整體的可持續發展。在過去一年，這計劃積極鼓勵更多中小企參與可持續經濟轉型，認清在低碳經濟趨勢中的挑戰和機遇，為長遠發展提升競爭力及作出策略部署和調整。我們對計劃的成效感到滿意，希望日後有更多中小企踏上可持續發展的征途。」

▲ 香港地球之友副主席兼綠色金融事務召集人張振宇先生

香港地球之友副主席兼綠色金融事務召集人張振宇先生表示：「應對氣候變化，每一分力量和改變都至關重要，不論企業大小都必須採取行動，管理與應對氣候相關的風險和機遇。ESG可以幫助中小企拓展商機，減少環境風險，提高聲譽。我們相信中小企可以檢視自身的經營模式是否符合環球可持續發展策略，採納 ESG 議題將有助中小企在疫後復常的市場中提升競爭力。香港地球之友致力於支持中小企認識並推動 ESG 議題，創建可持續的未來。」

▲ 「中小企ESG最佳實踐表現嘉許計劃」評審委員會主席連舜香女士

計劃評審委員會指出，可持續發展理念已是商界共識。然而，中小企礙於資源有限，面對各種 ESG準則，大多都誤以為難以付諸實行。是次計劃旨在提高他們對 ESG的理解和認知，並協助他們踏出 ESG工作的第一步，先選定對其業務至關重要的 ESG因素，再按部就班地推展改善工作。在這次計劃的協助和持續支援下，參與計劃的企業均完善了貨源採購、供應商選擇、倉儲和配送方式、銷售程序、廢料處置、以及人才吸納等環節的管理，提升企業的營運效益。

▲ 「ESG 醫生」 余碩衡博士(左三) 與一眾獲「中小企ESG最佳實踐表現嘉許計劃」嘉許的中小企合影

計劃的評審委員會由學術界、公用事業、地產和建築、中小企業協會等行業的專家組成，他們在ESG 領域具備專業知識和經驗，並以聯合國可持續發展目標（UNSDG）為框架，評估中小企的可持續發展策略、政策及其管理和推動可持續發展績效的能力。環境表現在評分中佔30%，社會表現和管治表現則分別佔40%和30%。環境方面主要關注企業的能源效率及廢物管理等議題；社會方面主要關注員工健康與安全、勞工實務和人權等議題；管治方面則關注董事會多樣性和獨立性、及風險管理等主題。

獲嘉許的19家中小企將成為本地中小企履行 ESG 的典範。計劃主辦方大新銀行及地球之友期望他們能夠在各大商會的支持下延續其 ESG 旅程，繼續提升對ESG的認知及熱誠，並致力推廣至各行各業，一起攜手協力、互相交流，促進社會各界互利共贏，加快香港的可持續發展。

嘉許企業名單

(特約)