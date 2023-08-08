南洋商業銀行投資講座　分析下半年投資展望

南洋商業銀行在8月4日於香港康思酒店上海廳舉辦投資信託新趨勢講座，邀請到南洋商業銀行首席投資策略師高耀豪及安聯環球投資亞太有限公司大中華基金業務董事符致華向參加者分享「2023年下半年投資展望」。同時亦邀請了Glen Club首席戰略官及聯合創辦人謝子瑩分享「軟性投資崛起——蘇格蘭威士忌投資」以及Equiom昊誠香港信託助理總監葉曉文分享「信託不再是富豪專利——零售化信託新趨勢」。

南洋商業銀行助理總裁吳斯維在致辭時就為參加者介紹講座的另外兩個主題——威士忌原桶投資和信託：「近年亦有愈來愈多人關注傳統金融產品以外的投資工具，例如商品類嘅軟性投資選擇。其中，威士忌原桶投資可算是新興的一種。」他又指，很多人對信託的既定印象是富有階層的專利，其實近年信託有零售化的趨勢，另外傳統的投資產品或另類投資產品都可放入信託。

▲ 南洋商業銀行助理總裁吳斯維向參加者介紹投資講座的嘉賓。

關注影響市場4大因素

高耀豪指出2023年下半年投資市場將受到以下4個因素互動影響：通脹回落速度、央行貨幣政策、環球經濟增長、重要突發事件。高耀豪認為通脹回落，加息即將停止，經濟將會回到擬似金髮女孩的經濟狀態。「金髮女孩」意指經濟溫和成長、通脹保持在溫和範圍。他表示，近月環球股市表現股債表現分化，股票周期性板塊領漲，代表市場對經濟前景樂觀，其中AI概念支持科技股上漲。

回顧過去加息周期表現，在加息周期見頂時，市盈率難以上升，然而高耀豪指，美股已重回技術性牛市之中，目前由市盈率帶動，暫時欠缺盈利支持。同時，環球大市還在大型上落區之中，惟市盈率偏高，與真實利率脫離，反映市場預期即將降息。他提醒投資者，市場現在仍然在大型區間之中，應靈活運用周期性板塊與防守性板塊調節投資組合，應付經濟後周期情況。「投資者目前不需要太着意於難以掌握的衰退是否出現與時點，重點是資產配置產生的效果。」

針對加息即將見頂，高耀豪相信預視着債券投資期重新開始。「債券回報來自債息與債價，目前債息吸引，如果衰退或通脹下行，債息有下行空間，代表債價有上升空間，能對沖未來利率下行的再投資風險。同時，股債已回到負相關性，能對沖股票風險，帶來投資組合更好經風險調節表現。」他再次提醒，投資市場升跌不對稱，降低投資組合波幅帶來更好長綫複式增長。

▲ 南洋商業銀行首席投資策略師高耀豪提醒，投資市場升跌不對稱，降低投資組合波幅帶來更好長綫複式增長。

多項新興投資項目湧現市場

承接高耀豪的分析，符致華引述了美國就業數據，經濟與就業市場息息相關，美國經濟是由消費帶動，近期美國就業市場表現不差，相信即使有經濟衰退的風險，也是短暫而輕微的。他認為部置多元化資產在任何時候也是一個較好的選擇，並向參加者介紹了多個擁有增長潛力的投資主題，包括健康科技、寵物經濟、智能機器、數碼化生活等。

▲ 安聯環球投資亞太有限公司大中華基金業務董事符致華為參加者介紹未來有潛力的投資主題。

謝子瑩則向參加者分享了一項新興的投資項目，蘇格蘭威士忌投資。近年因為大眾對生活品質的追求，多了人品嘗及收藏威士忌，而威士忌需要時間熟成，現時威士忌的供應追不上需求，令威士忌價格上升，與過去10年相比升幅可高達3.7倍。謝子瑩續指，早前英國和印度之間簽訂的自由貿易協定中，印度降低對蘇格蘭威士忌原本徵收150%的關稅政策，令大量的蘇格蘭威士忌出口到印度，進一步帶動蘇格蘭威士忌的升值動力。她亦向參加者介紹了不同品牌的威士忌，以及值得投資的威士忌原桶種類，相信這將會是一個有潛力的新興投資選項。

葉曉文則分享近年信托服務零售化的趨勢，並參加者介紹了信託的架構、好處。面對着長壽帶來的風險，信托可以有效地規劃財產，以規避財產糾紛和其他的風險，亦能靈活管理和運用自己的財產。她更以早前長者因電話騙案而被騙港幣2,500萬積蓄為例，善用信託服務可以避免長者被他人騙走財產的風險，生活同時亦會得到保障。

（特約）