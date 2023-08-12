GIORMANI茲曼尼過萬呎旗艦店登陸旺角  引入咖啡店塑造五感體驗

▲ 中庭的橄欖樹、植物和仿日光的天幕，可讓大家坐在梳化上，感受仿日光的氛圍，一邊聆聽大自然的音樂，享受非一般的傢俬店體驗。

逛傢俬店除了看傢俬外，還可以有甚麼體驗？如果說能帶給你前所未有的「五感」體驗，是否很想一睹為快？現在機會來了，GIORMANI茲曼尼最近於旺角開設全新旗艦店，佔地15,000呎，現在展示超過100款梳化家品，再配合獨有的「五感」主題，引入精品咖啡店，以及定期舉辦不同類型的workshop，為大家帶來視覺、嗅覺、聽覺、味覺和觸覺的全新體驗，希望打造一間讓人樂而忘返的傢俬店。

GIORMANI茲曼尼於上周二（8月1日）舉行了開幕禮，旗艦店位處旺中帶靜的旺角奶路臣街38號麥花臣匯地下，整間店的設計一改以往的風格，單是門面裝潢已感受到全新的年輕形象。品牌創辦人兼執行董事唐慕貞（Jane）表示，品牌即將踏入25周年，希望作大膽嘗試，走年輕型格路線，以新穎簡約的設計，配合全新「五感」主題，為大家帶來耳目一新的感覺。

▲ 咖啡台與傢俬店設計一體化，大家可以舒適地坐在GIORMANI茲曼尼的梳化上享受一杯香濃的咖啡。

融入創意「五感」主題 營造玩味悠閒空間

新店為了營造年輕的感覺，因此在裝潢方面下了不少功夫，牆身特意以白色為主，配合不同顏色的梳化，營造強烈的對比，更清晰劃分皮革、布藝、彈鉸、梳化床等區域。而最大特色就是其「五感」主題，包括視覺、嗅覺、聽覺、味覺和觸覺，當中味覺和嗅覺源自近入口處的咖啡店G．Life Cafe咖啡店，由本地著名咖啡品牌ideaology主理，並由本港首位歐洲精品咖啡協會認可導師 Chester Tam親自設計「專屬」的精品咖啡，讓大家可以一邊試坐GIORMANI茲曼尼的梳化，一邊享受優質的手沖咖啡。Jane表示最初與Chester談合作已一拍即合，她說︰「大家都明白不同年齡階層有不同的生活方式，我們常提及『Work life balance』，我希望將這個感覺放在店鋪中，即使客戶第一次選擇不到心儀的梳化，下一次再來時可以先品嘗咖啡，有時間慢慢回味和思考，很可能帶出新的感受。」

▲ G．Life Cafe咖啡店由本港首位歐洲精品咖啡協會認可導師Chester Tam主理。

▲ 店內清晰劃分皮革、布藝、彈鉸、梳化床等區域。

視覺和觸覺就是可以盡情試坐和觸摸店內不同物質和色彩繽紛的梳化，除此之外，一樓還有設計樂園，有不同設計風格的搭配，小抱枕的顏色與物料可以讓大家自由搭配顏色與物料，令大家感受到個人化訂造體驗。另設有期間限定「綿綿派對」展覽，特別創作多個不同軟硬度的創意海綿作品，可以與朋友一邊打卡，一邊感受不同的海綿坐感，選擇最適合自己的梳化軟硬度。聽覺方面則來自中庭的橄欖樹、植物和仿日光的天幕，大家可以坐在梳化上，感受仿日光的氛圍，配上眼前的植物和大自然的音樂如海浪聲等，恍如置身大自然中，猶如體驗了一趟森林浴，帶來極致放鬆的享受。

▲ 期間限定「綿綿派對」展覽，特別創作多個不同軟硬度的創意海綿作品，可以與朋友一邊打卡，一邊感受不同的海綿坐感，選擇最適合自己的梳化軟硬度。

▲ 一樓的設計樂園，還設有多功能活動室，可以舉辦活動或作用會議室。

致力推廣永續藝術 店內增添環保元素

Jane表示品牌一直致力達致可持續發展，推廣永續藝術，店內有物品都加入環保元素如零甲醛、低VOC裝置、FSC板材等。同時，希望把生產過程中的餘料減至最低並讓餘料能得以被重新利用，賦予它們第二生命。就如開幕禮當日，除了咖啡拉花及手沖咖啡工作坊外，更邀請到著名西洋書法家Wendy Tang為梳化回收物料「加持」，於皮帶上寫上賓客名字，製作成專屬個人化的手帶或行李帶，讓大家體驗可持續發展的生活態度。

▲ 開幕禮當日，邀請到著名西洋書法家Wendy Tang為梳化回收物料「加持」，於皮帶上寫上賓客名字，製作成專屬個人化的手帶或行李帶。

人性化創新梳化設計 貼心照顧每個家庭

GIORMANI 茲曼尼創辦人兼總設計師吳紹棠（Kelvin）更於開幕禮當中介紹全新梳化系列PRATH，設有纖窄扶手，加上靈活頭枕可隱藏於梳化背位，讓梳化與牆身零距離，可以用盡每一寸空間，其腳踏角度亦可靈活調教，全方位貼身承托，非常適合蝸居擺放，既慳位又能擁有一張集功能與舒適於一身的梳化。而且PRATH系列可配搭真皮及布藝，款式時尚，容易配襯不同家居環境及風格。

▲ GIORMANI 茲曼尼創辦人兼總設計師吳紹棠（Kelvin）（左）及GIORMANI茲曼尼創辦人兼執行董事唐慕貞（Jane）（右）希望帶領品牌打入年輕市場。

Kelvin提到他們在亦會與知名產品設計師梁昆剛（Ron）合作，他說︰「我和Ron的設計風格很不同，他在材料的運用上有更多變化，逐步將我們的產品作出更大的改變，符合不同的年青人，如其中一款貓梳化，將來在功能和外型上會作出改變，與傳統的梳化相比更實用。」Kelvin提到的貓梳化（Purradise）是以主人及毛孩友善為設計意念，貼心扶手設計為家中主人及毛孩增添互動，同時可以配搭全新物料——星級功能布訂製，能防水、防污、防油，耐磨、耐抓、耐刮，適合有寵物的家庭。

未來，GIORMANI 茲曼尼更會積極與本地設計學院學生合作並協助培育更多本地設計人才，為本地設計工業出一分力，以不同的形式回饋社會。

GIORMANI茲曼尼旺角麥花臣旗艦店

地 址：旺角奶路臣街38號麥花臣匯地下（旺角港鐵站 E2 出口）

營業時間：星期一至日及公眾假期 11:30am-8:30pm

電 話：2618 1121



(特約)