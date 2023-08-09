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Barbie熱爆 Mattel出訂製怪異芭比

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由瑪歌羅比（Margot Robbie）主演電影《Barbie芭比》勢如破竹，全球總票房錄得10.3億美元（約80億港元），是自2020年以來，第6部達到10億美元以上的電影，而導演Greta

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欄名 : 新鮮熱辣

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