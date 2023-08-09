Barbie熱爆 Mattel出訂製怪異芭比 副刊版 2023/08/09 分享： 分享： 由瑪歌羅比（Margot Robbie）主演電影《Barbie芭比》勢如破竹，全球總票房錄得10.3億美元（約80億港元），是自2020年以來，第6部達到10億美元以上的電影，而導演Greta ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 酒店推暑期自助餐割價優惠 最平可享6折 2023/07/29 酒店推暑期自助餐割價優惠 最平可享6折 北海道No.1湯咖喱專門店攻港 必吃香港限定龍蝦海鮮盛湯咖喱 2023/07/15 北海道No.1湯咖喱專門店攻港 必吃香港限定龍蝦海鮮盛湯咖喱 沙田麗豪酒店推出 繽FUN樂夏日親子住宿之旅 2023/07/15 沙田麗豪酒店推出 繽FUN樂夏日親子住宿之旅 帝京酒店推出夏日自助晚餐 雲集中西日經典美饌 2023/07/10 帝京酒店推出夏日自助晚餐 雲集中西日經典美饌 香港維港凱悅尚萃酒店 夏日下午茶套餐連3小時泳池通行證 2023/07/05 香港維港凱悅尚萃酒店 夏日下午茶套餐連3小時泳池通行證 美元