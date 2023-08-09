不尋常肩痛 ——四邊孔綜合症

骨骼肌肉痛症特徵，常痛有定處，觸手可及，若不繼發壓迫神經，症狀並不涉及麻痺或皮膚感覺異常等神經症狀。但臨床實際情況，時有些神隱症候群，症狀若隱若現，勞累後短暫出現痺痛，休息後又如常，檢查頸腰椎卻並不相關，肩部的四邊孔綜合症正是表現如此飄忽不定。其症狀見肩膊後外側勞累時痺痛無力，尤其反覆膊頭向後拉弓作拋打動作，如羽毛球或棒球運動員等，作賽中症狀加重，休息後回復正常。

肩四邊孔周邊是由肩後外側由大小圓肌、三頭肌長肌及肱骨上緣所組成，腋神經及動脈分支穿越其間隙。若其一肌肉增生肥厚，或受傷骨折腫脹，皆可壓迫血管腋神經，致連帶肌肉無力攣痛及神經麻痺。在病況發展初期，症狀並不典型，時而若無其事，但每每訓練或工作時，反覆拋打動作，症狀始暫時出現，觸診沒有痛點。

另一邊廂，即使病理涉及神經，但由於短暫壓迫神經，這並不造成神經炎症，作一般神經測試，如臨床皮膚點刺測試，或實驗室測試如神經傳導測試，經常得出正常或陰性結果，故此更要小心解讀報告，以免過早否定神經涉事位置。患者上肢一般動作肌力如常，若肩拋擲動作時肩後外側痛、肩外旋無力者，可作進一步Scratch Collapse Test。其方法是觸診碰觸懷疑神經受壓處皮膚，可引發神經抑制反應，可致上肢肌力短暫無力，這可確定神經有被卡壓。

患肩因腋神經受壓，其支配肌肉如大小圓肌及後三角肌無力，一般動作正常如儀，但與對側肩臂比較，更可發現肩外旋及後伸乏力原形畢露。若病久嚴重者發展至肌萎縮無力，肩後外側肌肉扁塌，肌肉輪廓欠缺分明。

鑑別診斷須依靠西醫骨科磁力共振報告，排除肩部S.L.A.P.運動創傷。S.L.A.P.受傷亦可出現肩部腫脹，會繼發壓迫岡上神經或腋神經等，出現與四邊孔綜合症相似但持續症狀。四邊孔綜合症臨床一般並不多見，惟羽毛球、棒球等運動員卻例外。

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