  • 29°C
香港時間 : 2023809日 (週三) 01:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

有得揮

副刊版 2023/08/09

分享：

分享：

近年，不少演唱會／頒獎禮在亞洲國際博覽館舉行，我也去過多次，從過往無乜特別感覺，到現在每次都帶點享受的心態去enjoy，亞博館的煥然一新給我很大對比。香港要舉行演唱會，僅幾個地方供選擇，坦白講，有些已有點舊和rough、有些則音響質素不好，都有待改善，尤其當有國際級歌星或團隊來港表演的話，場地的設計、設備和格局，要配得上國際水準和氣派才行。所以我近年喜歡去亞博館，皆因演唱會場地又新又大，舞台可做大T字形設計，兩邊的大屏幕寬闊而清晰，身在其中是種享受。最重要的是音響，音質極佳，原來該館專程找顧問做過場館聲學設計。

香港的表演場地能否達到國際水平，如今尤其重要，皆因鄰近新加坡正為自己打造成為國際盛事／活動匯聚之地，而事實上，她亦真的吸了好幾個國際殿堂級歌手去表演。若香港要在這個領域具競爭力的話，最基本的硬件（即場地設計和設施）也要不失禮才行。

環觀現在香港的表演場地，亞博館是在我心目中唯一達標的地方。除了舞台、座位、場內設計、音響設備和場外配套之外，後台設計亦富現代感，加上休息室和化粧間空間感很大，我相信這對本地和國際表演者來說，是個很強的加分位。硬件無得輸，軟件又如何？那麼多大型表演，個個能在該館順利進行，絕非偶然或幸運，這也反映到背後團隊的風險管理和品牌推廣做得很好。

舉姜濤演唱會為例，該館背後團隊在前期已主動約見歌手的應援會代表，商討如何配合他們的需要，於開放時間、場地布局、活動流程、人流安排等作出靈活安排。連歌迷／應援區的需要都考慮到，特意在場內劃出超級大的應援區，以供姜糖們擺下百個影相backdrop，這個安排細心又窩心，也是很好的風險和人流管理。香港有這樣一個硬件和軟件都具水準的會議展覽及活動場地，大大增加了跟毗鄰城市「有得揮」的競爭力，希望來年會陸續見到更多國際級人馬在亞博館出現。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

最新專欄文章 更多

姜餅眼中的姜濤
2023/08/08
姜餅眼中的姜濤
物以類聚
2023/08/07
物以類聚
名不符實
2023/08/04
名不符實
生趣是甚麼一回事
2023/08/03
生趣是甚麼一回事
Prada × 中國女足
2023/08/02
Prada × 中國女足
姜濤 歌手 展覽 表演 演唱會 風險管理 演唱會 亞洲國際博覽館 企業文化 利嘉敏

上一篇文章

大樹菠蘿有益腸道

下一篇文章

奇遇

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？