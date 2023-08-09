近年，不少演唱會／頒獎禮在亞洲國際博覽館舉行，我也去過多次，從過往無乜特別感覺，到現在每次都帶點享受的心態去enjoy，亞博館的煥然一新給我很大對比。香港要舉行演唱會，僅幾個地方供選擇，坦白講，有些已有點舊和rough、有些則音響質素不好，都有待改善，尤其當有國際級歌星或團隊來港表演的話，場地的設計、設備和格局，要配得上國際水準和氣派才行。所以我近年喜歡去亞博館，皆因演唱會場地又新又大，舞台可做大T字形設計，兩邊的大屏幕寬闊而清晰，身在其中是種享受。最重要的是音響，音質極佳，原來該館專程找顧問做過場館聲學設計。

香港的表演場地能否達到國際水平，如今尤其重要，皆因鄰近新加坡正為自己打造成為國際盛事／活動匯聚之地，而事實上，她亦真的吸了好幾個國際殿堂級歌手去表演。若香港要在這個領域具競爭力的話，最基本的硬件（即場地設計和設施）也要不失禮才行。

環觀現在香港的表演場地，亞博館是在我心目中唯一達標的地方。除了舞台、座位、場內設計、音響設備和場外配套之外，後台設計亦富現代感，加上休息室和化粧間空間感很大，我相信這對本地和國際表演者來說，是個很強的加分位。硬件無得輸，軟件又如何？那麼多大型表演，個個能在該館順利進行，絕非偶然或幸運，這也反映到背後團隊的風險管理和品牌推廣做得很好。

舉姜濤演唱會為例，該館背後團隊在前期已主動約見歌手的應援會代表，商討如何配合他們的需要，於開放時間、場地布局、活動流程、人流安排等作出靈活安排。連歌迷／應援區的需要都考慮到，特意在場內劃出超級大的應援區，以供姜糖們擺下百個影相backdrop，這個安排細心又窩心，也是很好的風險和人流管理。香港有這樣一個硬件和軟件都具水準的會議展覽及活動場地，大大增加了跟毗鄰城市「有得揮」的競爭力，希望來年會陸續見到更多國際級人馬在亞博館出現。