  • 29°C
香港時間 : 2023809日 (週三) 01:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國經濟 會否重蹈日本「失落十年」？

評論 2023/08/09

分享：

分享：

中國當前利率較低，並且企業去槓桿後原本的債務負擔已經大幅減輕，但盡管如此，中國的新增信貸依然疲軟。中國是否會像上世紀90年代初的日本，陷入資產負債表衰退？如果中國陷入同樣的陷阱、並且也面臨「失落的十年」，對於全球造成的需求衝擊將會是巨大的。

在2023年《法國外貿銀行中國企業監測系列》的第二篇報告中，我們會從企業所有權和行業的角度，分析中國是否已經出現資產負債表衰退的先兆。

地方國企肩負 支持經濟重任

上世紀日本資產負債表衰退是由土地價格和股價暴跌引起的，導致許多企業技術性破產，進而導致投資和槓桿迅速收縮。通縮環境和經濟放緩加劇了企業收入和還款能力下降的情況。在這樣的背景下，日本央行推出了貨幣刺激政策，但即使流動性很容易獲得，企業也不願投資，因此貨幣刺激未能發揮作用。換言之，日本陷入了流動性陷阱，即使利率很低，企業和家庭也不願借錢進行投資和消費，而是選擇償還債務。

我們分析了3,000家上市公司以及2021至2023年3月期間企業健康狀況的演變，以了解中國的資產負債表衰退風險。一個主要的觀察結果是，2022年各個類型企業的資本支出增速相比於上一年均出現大幅下降，特別是民營企業和地方國企。大部分民營企業的資本支出至今沒有明顯復甦，這也是企業部門去槓桿成功的原因。

相比之下，中央企業由於在許多行業中佔據主導地位，收入情況相對好一些，並優先獲得政府刺激，因此仍有餘力繼續使用槓桿。

地方國企已經感受到了監管改革、上游需求下降、批發價格下跌等變化帶來的壓力，收入和資本回報率惡化是所有類型的企業中最嚴重的。然而，在並不樂觀的前景下，2023年一季度地方國企仍然努力擴大資本支出。這種矛盾反映出地方政府面臨除了土地財政收入下降，和債務管控收緊之外更大的壓力，但同時還肩負着支持經濟的責任。地方國企和地方政府融資平台等表外實體是可用於支援經濟的管道。

民營企業則面臨不同的問題，槓桿率和資本支出增速下降，表明下調利率無法鼓勵企業借貸和投資。不過，並非所有行業的情況都是如此。房地產開發商的情況顯然是最令人憂慮的，監管變化使得房企的槓桿、收入和資本支出急劇下降。而除了房地產外的其他民營企業，利潤率和資本回報率更高，仍可以增加槓桿和擴大資本支出。

然而，值得注意的是，按資產規模來看，房地產佔所有民營企業的比例高達32%，意味着即使其他行業財務情況和資本效率良好，也無法在短期內取代舊的增長引擎。

信心不足 企業去槓桿減投資

信用風險方面，由於出現不同程度的收入和資本回報率下降，整體上看所有類型的中國企業的還款能力都出現下降，其中對地方國企的衝擊最大。不過，由於利率下降，所有類型的企業的還款能力比疫情前要高。

當前，宏觀經濟和企業資料表明中國更多面臨的是信心問題，以及某些特定企業和行業出現了資產負債表衰退的先兆。中國與日本上世紀90年代「失落的十年」還相去甚遠，不過，企業和家庭對利率變化的敏感度也確確實實降低了。盡管借貸成本下降，但由於資本回報率和信心下降，大部分中國企業也仍然選擇去槓桿、保留更多現金並減少投資。

資產負債表惡化 須撑內房民企

如果將企業按股權結構分類，那麼民營房地產開發商是唯一明顯面臨資產負債表衰退的類型，由於前景黯淡，民營開發商的槓桿率和資本支出都在下降。因此，對於中國當前問題更加準確的描述其實是資產負債表惡化。下行風險是如果監管持續保持嚴格、房地產行業的外溢效應持續存在，中國可能在信心進一步惡化的情況下逐漸走向資產負債表衰退。下一個挑戰，可能來自於地方國企的財務健康以及信用兩極分化。

如果中國能夠阻止房地產的窘境影響經濟的其他方面，並妥善應對通縮壓力，則仍有機會避免資產負債表衰退。鑑於經濟復甦乏力導致企業收入下降的現狀，恢復商業信心將是引導中國經濟應對挑戰的關鍵。一個積極因素是，除房地產外的民營企業擁有較高的資本效率，這意味着中國可以考慮給予民營經濟更多的發展空間，適當放寬管制，這將有助於提振信心和資本支出。

內地房地產開發商的情況顯然是最令人憂慮的，監管變化使得房企的槓桿、收入和資本支出急劇下降。（新華社資料圖片）

撰文 : 艾西亞（Alicia García Herrero） 法國外貿銀行亞太區首席經濟學家

欄名 : 評論

最新專欄文章 更多

迎AI芯片升級 發掘另一大贏家
今日
迎AI芯片升級 發掘另一大贏家
強制舉報虐兒 後續工作更重要
2023/08/08
強制舉報虐兒 後續工作更重要
港經濟結構性困局 亟需結構性對策
2023/08/08
港經濟結構性困局 亟需結構性對策
維護國家安全之「弦」 可否鬆一鬆？
2023/08/07
維護國家安全之「弦」 可否鬆一鬆？
從太行之上 到維港之濱
2023/08/05
從太行之上 到維港之濱
疫情 中國 銀行 行業 壓力 亞太 高達 敏感

下一篇文章

迎AI芯片升級 發掘另一大贏家

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？