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迎AI芯片升級 發掘另一大贏家

評論 2023/08/09

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在談到人工智能（AI）芯片時，很多人通常第一時間會想到英偉達或是AMD的圖形處理器（GPU）芯片。誠然，GPU在當前的生成式AI浪潮中至關重要，亦是AI伺服器中佔最大成本份額的部件。然而，高帶寬內存記憶體（High Bandwidth Memory，HBM），實際上也是GPU的左膀右臂，幫助GPU處理大量的用戶請求。本文將會從HBM出發，討論整個內存行業為何會成為AI趨勢中的另一大贏家。

不論是要訓練一個AI模型，抑或是使用一個已經訓練好的模型，本質上都是要進行大量的乘積累加運算（Multiply Accumulate，MAC）。MAC的意思相當容易理解，就是先將兩個數字相乘（C = A x B），再將相乘後的結果與另一個數字相加（X = C + D），最後把相加的結果儲存起來，用於下一步的運算。這種簡單的四則運算會被不斷重複，因而需要大量的計算單元快速地做這類工作。在GPU中，則由CUDA核心及Tensor核心完成MAC運算。

如大牌檔加快傳菜 需高速記憶體

然而，不同類型的運算核心不能獨立地運作，因為他們只負責基於一堆數字計算出結果，但本身沒有足夠空間儲存大量的數據。此時，HBM的作用便會顯現。HBM的工作在於先把海量需要計算的數字以極高速度運入核心中作計算，待核心算出結果後，再馬不停蹄地把算好的結果取走，然後把其他有待處理的數據再運入核心中，周而復此。一個易理解的類比就是大牌檔。炒菜師傅就是運算核心，負責快速基於準備好的材料炒菜（算出結果）；HBM則像打荷師傅，把待運算的數字準備好（「執碼」），交給炒菜師傅處理，再把師傅已炒好（已算好的結果）的菜拿走，以騰出空間炒下一碟菜。

大牌檔要在有限時間內炒出足夠多的菜，需要廚師及打荷高效合作，減少閒置時間，以及加快炒菜速度。套用到GPU及HBM的例子，就是要加大核心的使用率，以及使單核的處理速度變得更快。HBM比起傳統DDR或GDDR芯片的優勢，正在於其可以每次可以把更大量的數據，在GPU及HBM之間搬運（想像一個可以同時搬運20碟材料的師傅），以及搬運的速度亦足夠快（想像師傅可以同時拿着20碟材料或菜高速飛奔，往返於廚房和餐廳）。

要打造出性能強大的HBM芯片，需要仰賴先進的封裝技術。HBM本身的結構有點像千層麵，是由一層層相類似的麵皮（HBM裸晶）垂直堆疊而成。而為了達到高帶寬的要求，需要在麵皮之間刻出纖細但修長的通道（矽穿孔層，TSV），以讓儲存於不同層的數據可以暢通無阻地進出HBM芯片，再到達GPU。要修建這些精密的TSV通道，要利用一系列先進的半導體機器。

製作好HBM後，需要再次用到類似的機器以2.5D封裝的形式（即台積電的CoWoS工藝），令GPU和HBM芯片可以緊密地連接，才變成可以使用的AI芯片。隨着AI令計算量急增，亦將連帶令對以上機器的需求也相應增加，帶動整個半導體業界迎來新一波成長期。

內存行業勢受惠 盈利增長看俏

所謂「戴維斯雙擊」，是指當股票的每股盈利及市盈率都一起成長時，令股價急升的現象。套用到內存市場的話，由於內存產業周期性的特質，公司在產業高峰期往往可以謀取暴利，但在低谷時可能出現嚴重虧損。因此，通常這類型公司的市盈率都不會太高，作為其不穩定商業模式的風險補償。然而，如果目前基於Transformer架構的不同AI軟件得以大規模高速滲透到各行各業，將會令整個世界對HBM芯片的需求穩定地增長，減低內存企業的周期性。

同時，由於目前的AI推理任務大多都是在雲端伺服器進行，而非直接在電腦或手機等終端上進行，這部分亦可能為內存企業帶來新動力。視乎不同人對AI推理前景的判斷，有些公司（例如高通及英特爾）認為基於成本、時延、能耗等考慮，未來的推理任務將直接在電腦或手機等終端上完成，而非運到雲伺服器上完成。如此一來，或會令電腦及手機需要為了適配AI任務而要大幅升級內存芯片，變相拉動傳統的DDR及GDDR芯片的銷情。

事實上，HBM市場的增長率雖然十分驚人，但其目前對內存市場的產值貢獻仍只有低單位數百分比，大部分的產值仍是源於較傳統的DDR及GDDR芯片。因此，令這些真正主流的芯片亦迎來升級的話，將會有效推動內存企業的每股盈利增長。如此一來，便可能實現戴維斯雙擊，而我認為基於對AI科技成果的判斷，這種情況亦頗可能發生。

新型AI架構崛起 料帶來新挑戰

當然，要出現上述的樂觀情況，關鍵在於AI軟件會繼續沿用目前的Transformer架構。Transformer的一大特色正正在於其內存佔用（memory footprint）極大，以致需要大容量的HBM（由40至192GB不等）芯片。然而，若有新的架構崛起（一如2017年後，Transformer在很多領域取代舊有的CNN、RNN等模型架構）並取締Transformer，以上的種種前設便將化為泡影。

微軟幾周前便夥清華大學推出了RetNet（Retention Network）架構，聲稱這種新架構可以在具備Transformer的兩大優點（得以用平行運算形式作訓練，以及出色的推理表現）的同時，可以大幅減少對內存的佔用。假如上述替代屬實，無疑是對HBM產業投下一枚重磅炸彈。

撰文 : 王逸研 易方資本助理基金經理

欄名 : 評論

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