微軟Bing Chat擴客群 引入Chrome及Safari 行政人員版 2023/08/09 分享： 分享： 微軟（Microsoft）AI聊天機械人Bing Chat已推出半年，現時在瀏覽器Edge和Office 365都能夠使用。為進一步推廣至更多用戶，微軟將把Bing Chat引入至第三方瀏覽器中，包括 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 ChatGPT回答編程問題 美研究：錯誤率達52% 今日 ChatGPT回答編程問題 美研究：錯誤率達52% 「室温超導體」 下一代工業革命？ 2023/08/08 「室温超導體」 下一代工業革命？ GameStop Wallet 11月終止NFT錢包 2023/08/08 GameStop Wallet 11月終止NFT錢包 Chrome AI擴充程式 研究：69%存安全隱患 2023/08/08 Chrome AI擴充程式 研究：69%存安全隱患 Vision Pro新專利獲批 減暈動症視覺疲勞 2023/08/07 Vision Pro新專利獲批 減暈動症視覺疲勞 科技行業 微軟（Microsoft，美：MSFT） Microsoft Google Chrome Safari 科技軟件 商業 人工智能 創新科技及應用