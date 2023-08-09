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微軟Bing Chat擴客群 引入Chrome及Safari

行政人員版 2023/08/09

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微軟（Microsoft）AI聊天機械人Bing Chat已推出半年，現時在瀏覽器Edge和Office 365都能夠使用。為進一步推廣至更多用戶，微軟將把Bing Chat引入至第三方瀏覽器中，包括

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欄名 : 科技新知

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