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ChatGPT回答編程問題 美研究：錯誤率達52%

行政人員版 2023/08/09

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AI工具ChatGPT用途廣泛，但美國普渡大學（Purdue University）的研究卻發現，ChatGPT回答編程問題時，錯誤率竟高達52%。

研究團隊根據517個來自編程問答網站Stack

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欄名 : 科技新知

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