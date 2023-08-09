李慧琼「減磅」 不連任民建聯主席 政治版 2023/08/09 分享： 分享： 民建聯領導層改選即將開始，外界最關注出任人大常委的民建聯主席李慧琼，會否「減磅」卸下主席一職？她昨晚終於在社交平台指，已於執委會正式宣布不尋求連任主席。 陳克勤接棒呼聲最高 目前，身兼行會成員的現任民建聯 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 謝展寰夥議員 訪灣區電動車業「取經」 2023/08/08 謝展寰夥議員 訪灣區電動車業「取經」 全民運動日 李家超挑戰電子劍靶 2023/08/07 全民運動日 李家超挑戰電子劍靶 《願榮光》判決 議員網上紛表態 2023/08/05 《願榮光》判決 議員網上紛表態 資深銀行家陸觀豪 辭任中大校董 2023/08/04 資深銀行家陸觀豪 辭任中大校董 中大校董會裁決 吳樹培不宜參與改組 2023/08/03 中大校董會裁決 吳樹培不宜參與改組 政治 民建聯 李慧琼 陳克勤 立法會 人大常委 區議會 佛山 葛珮帆 環境及生態局