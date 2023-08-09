李慧琼「減磅」 不連任民建聯主席

民建聯領導層改選即將開始，外界最關注出任人大常委的民建聯主席李慧琼，會否「減磅」卸下主席一職？她昨晚終於在社交平台指，已於執委會正式宣布不尋求連任主席。

陳克勤接棒呼聲最高

目前，身兼行會成員的現任民建聯

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