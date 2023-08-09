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Wine & Film Festival登陸北角匯 免費戶外電影播放＋露天微醺市集

行政人員版 04:00 2023/08/09

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美酒同電影係最佳配搭！黛安收到風，即日起至8月31日期間，全港首個Wine & Film Festival@Harbour North，會帶大家「酒」遍戶外同室內，喺維港海濱嘅美景下歎免費電影，又可以逛露天美酒市集，商戶仲會推出各式優惠和期間限定商品，令北角海旁化身「酒友+影迷」嘅朝聖地。

黛安知道，今個月逢星期五晚上7點半起，北角匯2期商場露天廣場大電視將分別播放兩齣好戲，包括《乾杯！清酒女流》及《初戀嗱喳麵》，啱晒同朋友摸住酒杯底一齊睇。The Point會員更可憑指定積分加消費，喺電影播放當日領取「充氣梳化及主題Cocktail」，安坐北角海濱享受Happy Friday Night。

另外，本月逢星期五至日，露天廣場更會舉行「Chill Market微醺市集」，搜羅多款美酒及美食品牌，包括從大酒莊採購嘅葡萄美酒、專營韓國酒品嘅New World Mart等攤檔，可即場試飲及與品酒師交流。

為咗令大家感受「酒和光影」嘅多元藝術世界，北角匯更喺1期商場打造出「ARTcoholic醉美藝術館」，仲特設打卡專區畀大家影靚相㖭。

本文轉載自《晴報

醉美藝術館打卡專區

微醺市集

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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