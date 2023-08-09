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屈臣氏蒸餾水120周年 換包裝送日韓台機票

行政人員版 04:00 2023/08/09

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唔經唔覺屈臣氏蒸餾水已踏入120周年，最近更請嚟MIRROR成員呂爵安（Edan）、陳卓賢（Ian）和柳應廷（Jer）做宣傳大使，除咗拍攝新廣告片，仲推出一套15款印有Edan、Ian及Jer@MIRROR嘅120周年限定版包裝；9月下旬更會推出第二輪神秘特別版㖭。

黛安收到風，屈臣氏蒸餾水由即日起至10月31日，更會推出一個重頭活動，送出共120套日韓台機票。大家喺活動期間只要下載「分分有禮‧滴滴賞」應用程式及登記做會員，購買指定屈臣氏蒸餾水、屈臣氏礦物質蒸餾水、屈臣氏鹼性水9.0、屈臣氏離子水或屈臣氏蘇打水系列產品，以「多謝你在成就每刻」為主題，提交一段以100字元為限嘅感謝信息，對你想感謝嘅人或事表達謝意，評審團就會揀出每月40份最佳得獎作品，分別送出香港來回台北、首爾和東京機票。

除咗機票獎賞之外，仲會送出限量Edan、Ian及Jer@MIRROR嘅限定精品，例如親筆簽名月曆、迷你合金車仔等，詳情可【按此】參考相關資訊。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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