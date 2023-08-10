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逃回香港

副刊版 2023/08/10

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赴美國洛杉磯參加肺癌國際會議，想不到小休想歎杯熱咖啡時，便聽到廣東話頗大聲道：「莫醫生。」嚇了一跳，面前女士也臉熟，只是記不起名字，她也醒目知道醫生記性差，隨即自報家門：「我係Amy，以前香港Pfizer藥廠的。」異地遇港人，當然高興地傾幾句，豈知她第一句便說：「我終於逃出香港！」

醫生狐疑地問：「為何是『逃』？」心想香港並非水深火熱，是東南亞最安全的城市，在這城市生活也有絕對自由。醫生正渴望回港之際，她竟說要逃出香港，令人費解？記憶所及，她在香港也是中層經理級，來到美國任職藥廠，但職位比香港時低，真想不到她「逃」到美國有何好處。

不少人幻想移民到美加或英國，便自然有開心自由的生活。但撫心自問，在加拿大生活二十年，卻只有回到香港才算得是家，開心快樂也只能從家出發。抱着幻想「逃」到外國，最終也有幻滅一天，故此，應要理性分析才決定去留。

歸途中往機場，跟司機搭訕。他來自東歐喬治亞，完成大學教育，九年前「逃」到美國，現已擁有四輛豪華房車作高檔接送生意，可算是小商人。他也坦然月入約九千美元，相當不錯。然而，他卻斬釘截鐵地告訴醫生，明年便會離開美國回到東歐。醫生好奇問個究竟？九年過去，他認定自己不喜歡美式生活，再加上以他中等收入，扣除租金、稅項和健康保險後，根本無可能有積蓄，繼續工作下去，前景有限，倒不如回到真正心有所屬的家鄉。

走遍大江南北，醫生最喜歡還是逃回香港。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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