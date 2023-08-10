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公共地方暗藏性病濕疣

副刊版 2023/08/10

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閱報指台灣有男子在公共浴室惹上性病濕疣（俗稱椰菜花）。究竟該男子是否真的在浸三溫暖浴室內感染，不是重點，關鍵是了解一下性病不經性接觸傳染，有可能嗎？是有的，雖然機率不像性接觸那麼高和絕對。當年讀臨床性學治療課時，人生最大的影響和震撼是要看不同性病的樣式，包括：淋病、梅毒、疱疹、性病濕疣、HIV等，包保看過各種性病及染病生殖器官圖片的人，必不敢濫交和進行不安全性行為。

我一直認為，全面而正面的性教育，應包括性病知識，看真實相片個案，比一味齋講安全性行為有效和入腦。而且，有四分之三的性病是沒法根治的，那是否愈早了解性病知識愈好？英國有研究證實，少年時代藉性教育得悉性病知識者，成年後患性病的機率顯著減少。但香港的性教育還停留在起碼二十年前……

話說回來，此文焦點放在公共場所的衞生問題。當年上課，看過有些實屬不幸案例，有人在眼瞼、手指罅生了性病濕疣。這僅屬罕有個案，不是每個人在公共場所接觸到性病毒都會染上，要視乎個人當刻的免疫力。但公共場所的確布滿各類病毒和細菌，台灣有研究團隊隨機抽查公共場所的病毒指數，發現有八成九公共坐墊有椰菜花病毒，一成的公共浴池和兩成公廁亦同樣有椰菜花病毒。這研究不代表只有台灣的公共場所布滿性病濕疣，只是台灣有人肯研究此問題而已。我也很期待香港可更積極地在性健康問題上，作更多正面研究和公眾討論。

參考台灣的研究，顯示了公共場所也可是性病濕疣病毒的溫床，故必須：一、出外回家必先徹底洗手；二、在酒店、溫泉、健身室不用公共毛巾，自備私伙毛巾最好；三、公共廁所不要直接坐上去；四、女士們穿短裙短褲，也要確保裙和褲的長度可把皮膚與公共坐墊隔開；五、外遊帶備便攜消毒劑，入住酒店時，把廁板和浴缸／企缸消毒，是保護自己的最基本動作。任何病毒不能靠目測，貌似乾淨的地方或已暗藏各類病毒和細菌，包括性病病毒。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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