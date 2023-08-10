中央為何格外重視香港紀律部隊？

周三（8日），參加第20屆世界警察和消防員運動會的香港紀律部隊代表團凱旋返港，受到中央的高度重視和香港特區政府及社會各界的熱烈歡迎。

中央領導非常肯定這支英勇的隊伍，國務院港澳辦、中聯辦、駐港國安公署發言人，用最快的速度發表談話表示祝賀。其中，港澳辦發言人指出，「香港紀律部隊是名副其實的最勇敢、最無私、最值得尊敬和最可愛的人！」中聯辦發言人指出，中央政府堅決支持特區政府將竄逃海外的亂港分子繩之以法。

這再次體現了中央對以香港警隊為代表的香港紀律部隊一貫肯定、信賴和支持。那麼，中央為何如此重視香港紀律部隊？因為這支部隊具有很多難能可貴的品質。

忠誠勇毅最可貴

凡事沒有比較就沒有鑑別，不經風浪就無法檢驗。發生在2019年的「修例風波」，是對香港紀律部隊的一次重要考驗。

在那場長達7個多月的修例風波中，「港獨」勢力公然挑戰「一國兩制」和基本法，喊出了「光時」口號，三番五次地把國旗扔到海裏，接連不斷地侮辱國徽區徽，暴力襲擊並佔領立法會大樓；更有人公開宣稱，香港的遊行是「為美國而戰」，要求美國制裁香港，而黑衣蒙面人破壞公共設施、私刑路人、火攻警署和法院的事情更是屢屢發生。

根據基本法，香港的行政、立法、司法機關作為政權機關，均有維護國家安全的憲制責任。以上行為嚴重踐踏法治和社會秩序，嚴重破壞香港繁榮穩定，嚴重挑戰「一國兩制」原則，決不是甚麼「表達民主權利」。然而，在公務員隊伍和建制陣營中，竟然有人充當「內鬼」，為暴徒通風報信；有人「保持中立」，拒不執行特區政府的指令。在立法會，部分議員原本就是暴亂的「操盤手」，也有一些議員當「騎牆派」，見風使舵。在司法機關，有個別法官當庭讚美施暴中學生，稱之為「有為青年」，完全沒有法治理念和是非觀念。

危難之時，以香港警隊為主的香港紀律部隊表現得最忠誠、最堅定、最勇敢。這支隊伍中，有人被暴徒打得血流披面，有人被暴徒當街「割頸」，有人被網上起底，有人的妻兒老小被威脅恫嚇，但沒有人畏懼、沒有人猶豫、沒有人退縮、沒有人旁觀，他們義無反顧地止暴制亂、恢復秩序，彰顯了對憲法和基本法的忠誠，對「一國兩制」的忠誠，對700多萬香港市民的忠誠，對「除暴安良」職業理念的忠誠。

忠誠勇毅的品質最可貴。國務院港澳辦用「最值得尊敬和最可愛的人」來稱讚香港紀律部隊，信賴之心，關愛之情，溢於言表。

忍辱負重不容易

兩年一度的世警會始於1985年，是世界最大規模的警政消防人員體育競賽，又被稱為「警界奧運會」。香港紀律部隊於第3屆世警會首次參賽。參加本屆世警會的代表團成員來自香港警務處、香港海關、懲教署和消防處，共計350人。在10天的比賽中，面對反中亂港分子在巡遊期間進行辱罵挑釁，在各個不同賽場的無理干擾，香港代表團臨危不懼，沉着應對，在各項賽事中摘下97枚金牌、90枚銀牌、88枚銅牌的優異成績，合共275枚獎牌，打破歷屆紀錄，贏得各國同行的讚譽。

有人稱香港紀律部隊參加此次世警會是「兩綫作戰」，可謂恰如其分。其實，以香港警隊為代表的紀律部隊在很多時候都是面臨這樣的情形，中央對香港紀律部隊的評價中，也多次使用「忍辱負重」這個詞彙，這一點是難能可貴的。

香港回歸前，英國人對香港的管治框架進行了系統性地改造，對警察的執法權也進行了大幅度的限制。比如甚麼情況下才能掏槍，就限制得非常嚴格。這也導致了修例風波中令人費解的一幕：一邊是暴徒瘋狂地用磚頭、鐵管、汽油瓶襲擊警察，一邊是警察不能鳴槍警示，甚至還發生了暴徒搶奪警察配槍的事件。

惟有比較，才知道香港警察執法有多麼難。2019年7月1日，一群暴力激進分子襲擊並佔領立法會大樓，為避免傷亡，警察只能選擇撤退。而同樣性質的事件於2021年1月6日發生在美國，一群暴力激進分子襲擊並佔領美國國會大樓，警察毫不猶豫地開槍，事件共造成1名警察在內的5人死亡。事後，那個曾經稱香港暴亂為「美麗風景綫」的時任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi），稱美國國會山莊事件為暴亂。美國反華政客雙重標準表現得淋灕盡致。

在那場修例風波中，香港警察執法還面臨多重壓力。一是媒體的「監督」。鬧事者施暴行為往往被隱去，警察的一舉一動則處於媒體的全方位鏡頭之中。二是司法機構「放生」。「警察拉人，法院放人」時有發生，令人感到前功盡棄。三是反中亂港政客的阻撓，經常有當時的立法會議員擋在警察與暴徒之間，掩護暴徒撤退。警察經常陷於左右為難的地步，忍辱負重不容易！

此次有竄逃海外的反中亂港分子、部分美西方政客和反華組織在賽場內外抹黑攻擊香港警察，主要是針對香港警方不久前懸賞通緝8名潛逃的國安嫌犯。這股勢力以「捍衞民主，保護人權」為由，發洩對香港警方的憤怒。其實，他們完全是用雙重標準在對待此事。

香港國安法第37條規定：「香港特別行政區永久性居民或者在香港特別行政區成立的公司、團體等法人或者非法人組織在香港特別行政區以外實施本法規定的犯罪的，適用本法。」這明確了國安法的「域外效力」。香港警方據此懸賞通緝8名逃往海外的國安嫌犯，完全是依法行事，無可挑剔。

再者，香港國安法的「域外效力」也是借鑑參照世界各國維護國家安全法律制定的。英國、美國維護國家安全的法律也明確了「域外效力」。比如曾經是美國中情局僱員斯諾登（Edward Snowden），涉嫌違反美國國家安全的法律，至今仍被美國全球通緝。為甚麼美西方對此覺得合情合理，而當中國香港警方通緝國安嫌犯時，卻被指摘為「迫害民主人士」呢？

事實上，哪些是「民主人士」？哪些是涉嫌違反國安法的人士，香港警方有高超的識別能力。國安法實施3年間，香港警方國安處共拘捕260人，其中79人已被定罪。從這兩個數字看，香港警方依法拘捕的是極少數，根本不存在「濫用警權」的問題，也完全不存在「國安泛化」的問題。

香港警方在執法過程中做到了精準定位，近年來破獲了一批暴恐案件，既沒有擴大打擊面，又確保了社會平安。比如，2021年9月，香港警方破獲「光城者」炸彈案。「港獨」組織光城者成員勾結其他暴恐組織，謀劃炸彈襲擊香港法院、海底隧道等，6人被裁定串謀恐怖活動罪及串謀爆炸罪成立，判監入獄。

香港警方的專業高效，也得到了國際社會的認可。有非政府組織公布的2022年法治指數中，香港在「秩序與安全」範疇中排名高居全球第6。這足以證明香港警方的綜合素養，令那些抹黑香港警方的人理屈詞窮。

專業高效受尊重

中央希望香港全面準確地落實國安法，同時，保持良好的營商環境，既是「安全港」，又是「自由港」。以香港警隊為主的紀律部隊忠誠勇毅、忍辱負重、專業高效，完全符合中央的要求。這是中央對香港紀律部隊非常滿意的根本原因。

十三屆全國政協副主席、中央港澳工作領導小組常務副組長、中央港澳辦主任夏寶龍今年4月來港調研，他在香港特區「全民國家安全教育日2023」開幕典禮致辭中指出：「香港由亂到治走向由治及興的良好局面，別有用心的人是不願意看到的，反中亂港分子千方百計搞破壞、挑撥離間，大家一定要提高警惕，不給敵人任何可乘之機。」

認真領會這段話的深刻含義，我們應看到今天和平安寧的社會環境來之不易；全社會都應力挺以香港警隊為代表的紀律部隊嚴格執法，守好安全底綫，共同維護香港這個家的安寧。

▲ 第20屆世界警察和消防員運動會的香港紀律部隊代表團合共奪得275枚獎牌，打破歷屆紀錄。（中通社資料圖片）