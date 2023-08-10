鼓勵私營部門創新 谷綠色科技金融

綠色科技和綠色金融如今已成為政府的既定政策，且投入資金，務使香港成為綠色科技與金融的樞紐，如果我們明白到需要在那些方面進行到位的政策調校，我們一定會做得更好。

甚麼是技術，甚麼是綠色技術？技術是科學知識解決工業問題的應用；而綠色技術則是解決環境問題的技術，例如，減少或消除污染物排放和廢物、有效利用資源、保護生物多樣性等。

香港在綠色科技方面擁有一些卓越技術，吸引商業關注。這是超越只聚焦初創企業的一步。換言之，這些技術已經準備好迎接黃金時段來臨。盡管政府熱衷於支持新公司，但優先考慮這些新公司，只會錯過那些已可應用於各個行業的更成熟技術。

政府加強協調 深化外界合作

因此，政府必須關注那些已經跨過初創階段的企業，它們需要特別的關注，而且其成功的機會比初創企業更高。很顯然，政府應考慮推動工業應用，以實現綠色目標，以及進一步研發和商業化這些技術。

政府決策局亦需要深化與外界合作。事實上，綠色技術的工業應用和融資，需要整個行政部門確定技術，以認定哪些部門可用來進行測試，或使用該技術，從而對研發作出進一步的資助，並將之推廣到國外或協助將其引入綠色金融市場。

是以加強協調應該是政府即將任命的工業專員的工作，他指導香港再工業化戰略，當中包括先進製造業--此舉涉及生產中進行重大技術的創新。本文以4個例子加以闡明。

前兩個例子為香港紡織及成衣研發中心（HKRITA），以及香港科技園的寰科創新有限公司（Ecoinno）。兩者都與先進製造相關。

HKRITA旨在成為全球時尚和紡織行業領先的研發和技術轉讓中心。它的研發工作由政府和工業界資助，公共資助是合理的，因為香港時裝業是全球供應鏈的重要組成部分，其未來前景取決於採用先進的綠色方法。

該研發中心發明了許多技術，包括將廢舊紡織品升級為新紗綫，廣受業界歡迎。HKRITA在大埔已建成了生產綫，這無疑是切合香港的小規模再工業化成功範例。

HKRITA亦發明了一種吸收二氧化碳的材料。由於公共部門採購大量不同的材料，因此，政府可以考慮在甚麼地方，以及如何應用這項技術，甚或資助HKRITA對其潛在應用作進一步研究。

HKRITA還開發了一種方法，去捕獲材料和衣服中的微塑料，將微塑纖維與水分離，如不與水分離，則這些回收材料和衣服最終會被海洋生物消耗，並在被沖入大海時破壞生物多樣性，這一創新顯然具有廣泛的國際應用。由於許多新興經濟體都生產紡織品和服裝，特區政府可以向內地、東盟和其他國家，展示香港的綠色科技成果。

上中下游科技鏈 實現商業化

至於Ecoinno則是一家香港企業，在中國大陸和日本設有子公司。該公司開發了一種具有高耐熱性可生物降解的植物基材料，在餐盒應用上提供無添加有毒防油劑--氟的一系列產品，可以取代一次性塑料飯盒、餐具、咖啡膠囊、醫療和藥品容器以及工業包裝。換句話說，它的技術應用範圍非常廣泛，綠色成效也很高。香港科技大學（科大）已開始與校內餐飲承辦商合作，並會進一步普及化，將回收到的餐具打成碎片作堆肥之用。

HKRITA的研發，利用化學和化學工程來創造新材料；而Ecoinno則利用生物技術和生物工程來創造新材料，兩者都是先進製造的重要一環。

新的工業專員職責包括制定措施，促進香港具有競爭優勢的新技術產業發展，大家對這位專員寄予厚望。香港需要形成覆蓋上中下游的創新科技鏈，上游研發向中游轉化，實現商業化，帶動下游產業的發展，環環相扣。

HKRITA和Ecoinno代表了香港在材料科學領域實力的兩個例子，分別為全球時尚業和包裝業提供了適用的綠色成果。兩者也反映了我們的競爭優勢所在。

至於第三和第四個例子，可能工業專員不會關注到，因為兩者與工業的類型不符。

第一個案例是一種原理簡單但效能甚高的樓宇鮮風系統。視乎建築物的實狀況，該系統一般可減少能源耗量30%（甚至更高），並同時具備兩個寶貴的協同效益--大大提升室內空氣質量和降低濕度。

自2018年以來，科大學者一直在分析和記錄本地工程師採用這種方案後，對建築物各方面表現的改善程度。科大學者發現這套系統效果好、簡單且成本相對低，卻難以說服業主和物業管理者。或許，人一般傾向低估原理簡單且成本較低的技術，而事實上，香港的空調系統，即使是在昂貴的新建建築中也存在不少問題。不少大廈往往會把室內溫度調得很低來達至抽濕的較果。可惜，這做法往往無法同時管理濕度、舒適度（或體感溫度）和能源效率。

這種方法及其設備有潛力成為新一代空調，可以在香港試點，並在內地大規模生產。但專員會考慮這些事情嗎？更令人振奮的是，政府中誰人會把這種方法和綠色金融結合，快速和大規模地改造香港的建築物，減少能源消耗，以取得室內空氣質量和濕度改善的共同效益？

技術廣泛應用 充分發揮優勢

最後一個例子是黃竹坑一家名為On Board Marine Group（OBMG）的私營中小企業，一支非常強大的團隊，主要以船舶和遊艇，特殊車輛和設施設計電氣集成系統和提供安裝而聞名。客戶群涵蓋了從豪華遊艇到造船廠再到政府項目的廣泛範圍。

OBMG將價值數百萬美元開往香港的遊艇進行系統升級和裝修。深信一艘昂貴的遊艇就像一台計算機一樣，隨着時代的變遷，電子設備對其運行至關重要。OBMG還設計具有節能潛力的電氣電子系統，同時支持綠色能源協助開發太陽能動力船，用於清理沿海水域的海洋垃圾。

工業專員會否認可這樣一家本地公司的研發和技術知識，以探討香港在這個專業化的全球產業中，能否有更廣闊的發展機會？

上述例子的共同點是，政府不同部門都知道其存在，但在香港綠色創科和綠色金融的大背景下，可能將之忽略了。可以說，政府目前尚未認識到私營部門內部存在創新潛力，可以更廣泛地使用和推廣，事實上，它們已經擁有可供擴大綠色規模的產品和服務。

筆者相信，工業專員可以發揮重要作用，向財政司司長熱衷發展的綠色市場，展示本地創科成果。「綠色金融」是指增加公共和私營部門的資金流動，以便綠色企業蓬勃發展。這些流動可以是銀行信貸和貸款的形式，也可以是投資者和保險資金的形式。

例如，是否值得思考一下，如何把發明的創新產品進行包裝和在甚麼時候上市；或者由哪一個部門為香港制定這方面相關的政策？政府有興趣重塑香港形象。官員們可以通過了解如何推銷這些技術，以更廣泛的視角，在內地和海外展示香港的創新和技術。

香港在新材料科技方面具有優勢，綠色產品的基礎是材料科學，推動力是產業化應用，方法是通過促使行業能夠提供綠色解決方案的技術。

此外，香港擁有可應用和製造設備可靠方法的工程師。香港還建立了「利基業務」（niche businesses），例如採用高科技設計和工程裝備船舶，這些都是政府一心推動的。對於即將任命的工業專員來說，也許良好的第一步，是關注香港已經擁有的競爭優勢。

▲ 綠色科技和綠色金融如今已成為政府的既定政策，且投入資金，務使香港成為綠色科技與金融的樞紐。（資料圖片）