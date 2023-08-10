自由鳥學生快閃優惠 月費最平68元起 行政人員版 2023/08/10 分享： 分享： 網絡由SmarTone支援的「自由鳥」，日前推出「學生自由飛快閃優惠」，最便宜的月費方案為68元，方便學生在亞洲12個地區外遊時毋須轉卡，而且是免合約的無限上網計劃。 快閃優惠還有98元及120元月費方 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 WhatsApp新功能 視像通話共享手機畫面 今日 WhatsApp新功能 視像通話共享手機畫面 ChatGPT回答編程問題 美研究：錯誤率達52% 2023/08/09 ChatGPT回答編程問題 美研究：錯誤率達52% 微軟Bing Chat擴客群 引入Chrome及Safari 2023/08/09 微軟Bing Chat擴客群 引入Chrome及Safari 「室温超導體」 下一代工業革命？ 2023/08/08 「室温超導體」 下一代工業革命？ GameStop Wallet 11月終止NFT錢包 2023/08/08 GameStop Wallet 11月終止NFT錢包 商業 服務 Microsoft Zoom 亞洲 網絡通訊