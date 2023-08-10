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自由鳥學生快閃優惠 月費最平68元起

行政人員版 2023/08/10

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網絡由SmarTone支援的「自由鳥」，日前推出「學生自由飛快閃優惠」，最便宜的月費方案為68元，方便學生在亞洲12個地區外遊時毋須轉卡，而且是免合約的無限上網計劃。

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