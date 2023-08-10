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太和廣場X人氣插畫師「綠遊‧太和」 宣揚低碳生活 參加綠遊任務換獎賞

行政人員版 04:00 2023/08/10

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近年唔少人追求綠色生活，黛安收到風，大埔太和廣場首次與人氣插畫師Kazy Chan合作，推出「綠遊‧太和」企劃，以繪本畫風畫出創意場景，呼籲大眾支持低碳生活。商場設置多個打卡位，例如太和港鐵站行出去，即見到西翼扶手電梯方向嘅「綠悠壁畫樓梯」；喺太和廣場東翼，亦有多幅以低碳及可持續發展為題嘅畫作藝術廊；東翼戶外空間仲會展出3米高嘅「炫彩玻璃溫室」，種咗各式青草植物打造綠意空間畀大家打卡。

活動更推出「綠遊任務」，Link Up會員只要透過手機應用程式內嘅獎賞任務，喺指定「綠遊步道」路綫景點報到，即可獲得獎章。指定景點包括太和廣場McDonald's、富善商場、大元商場靈山百年樹屋等。只要集齊2個獎章，即可換領McDonald's新地筒電子換領券1張。除咗參與「綠遊任務」，喺太和廣場綠色商戶消費及使用電動車泊車，亦可額外換領McDonald's新地筒電子換領券1張，鼓勵大家參與環保行動。

本文轉載自《晴報

炫彩玻璃溫室

綠意藝術廊

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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