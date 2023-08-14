黑暗中對話  結合創意與創效目標  全方位推展多元共融

▲ 黑暗中對話（香港）基金會有限公司行政總裁侯仲銘（左）認為，社企必須建立行之有效的管理及營運模式，方能實現為社會創效的目標。對是次獲頒「傑出社會服務企業」感到欣喜。

香港經濟日報企業大獎2023：傑出社會服務企業



置身時刻出現新挑戰的商業社會，社企要在穩健營運與實踐社會使命之間取得平衡，難度倍增。致力推動多元共融的黑暗中對話（香港）基金會有限公司（下稱黑暗中對話），不斷引入創意，配合為殘疾人士提供合適的賦能平台，將黑暗與無聲體驗活動發展為備受各界歡迎的學習體驗以至企業培訓，實現創效於樂，以致在應屆香港經濟日報企業大獎中獲頒「傑出社會服務企業」。

始創於德國的黑暗中對話，2009年登陸香港並設立體驗館，並於2017年成為首間獲得共益企業（B Corps）認證的社企。黑暗中對話（香港）基金會有限公司行政總裁侯仲銘闡釋，歷年該社企通過提倡「多元共融，引領社會向前」的宗旨，並將之貫注於社企營運及創新活動構思之中，如全球首個由視障人士策劃的「暗中作樂」聲演會、彰顯共融的步行馬拉松等。既為殘疾人士帶來發揮所長的機會；也讓參與黑暗或無聲體驗的公眾、學界、企業僱員，以及內地的管理培訓生，可掌握社會多元共融的文化，同時在各項體驗活動中感受到趣味十足，而又能有所得着及啟發。

▲ 黑暗及無聲體驗讓不少參加者掌握在視覺及說話以外，同樣可互相溝通，達成團隊合作。

吸納多元人才 推動體驗式學習

作為全港首間與多元人才共同創造社會效益的社企，侯仲銘稱，黑暗中對話將社會上不同的殘疾人士統稱為多元人才，原因是深信他們皆擁有獨特的能力，只待覓得合適的平台表現才華。現時社企內約有一半同事屬視障人士、聾人或肢體殘障者，專責擔任導師帶領不同的體驗活動。

事實上，置身於黑暗和無聲的環境之中，侯仲銘直言，多元人才往往具有一定優勢，可自如地引導參加者在無法視物或不能發聲的情況下，善用其他感官或身體語言作出溝通，進而發揮團隊合作精神，最終順利走出困境。「藉此經歷令參加者被迫放下日常倚重的視覺或聽覺，除了藉親身經歷看不到和聽不到的處境，培養同理心，以至掌握抗逆能力、團隊合作及溝通技巧等多重技能外，更由導師身上體會到殘疾人士各具所長，在逆境中始終保持積極正面的態度，令他們更能領略到多元共融的訊息及重要性。」

▲ 多元人才擔當體驗活動的導師，在黑暗與無聲的環境中成為重要的領導角色。

維持穩健營運 拓展社會效益

提到贏得「傑出社會服務企業」的致勝之道，侯仲銘強調，社企在營運上與一般企業無異，必須運用商業模式創造財務收入，否則即使有宏大的社會創效目標，也難以推展。正因如此，社企首要是建立行之有效的營運模式，確保能維持收支平衡以至取得營利，令業務能持續經營。

「以黑暗中對話基金會為例，管理層包括我自己均是來自商界，具備豐富的管理經驗，多年來從創效於樂的體驗活動出發，被不少大企業採納為員工培訓活動，助他們領略難以從課堂教學中學到的同理心及抗逆能力，社企從中亦可建立穩定的收入來源。」他續說，隨着體驗活動愈多，資金愈充足，愈能吸納更多多元人才加入平台，帶來更大的社會效益（Social Impact）。

▲ 黑暗中對話於去年舉辦首個步行馬拉松活動，宣揚多元共融的訊息。

注入兩大元素 加強體驗成效

踏入疫情中後期，侯仲銘喜見不少學校主動聯絡黑暗中對話商談合作，期望在網課以外，也可為學生提供兼具趣味性及互動性的多元共融活動，繼續為社企在疫情中帶來一定收入和工作量。

隨着疫後社會復常，侯仲銘稱，不少學校及企業已恢復實體活動，未來計劃為體驗式學習注入更多新元素，當中包括網絡安全及可持續發展兩方面。「網絡環境與黑暗有相似之處，例如看不見其他人，如何作出信任與否的準確判斷，令人苦惱，故我們期望在活動中帶出更豐富的訊息，啟迪思考。而可持續發展同樣愈來愈受社會各界關注，若在體驗活動加入不同的大自然場景，相信亦有助引發更多想像和思考。」

▲ 疫情中構思推出「WeCare 攜手關愛計劃」，為黑暗中對話開拓收入來源，也為長者與多元人才建立溝通渠道，達致多贏。

疫下關顧長者 創造互惠共贏

另一方面，侯仲銘表示，創意是企業保持競爭優勢的關鍵元素，在疫情期間，體驗館逾一半時間閉館，為收入帶來衝擊。經團隊上下集思廣益，構思出別具意義的「WeCare 攜手關愛計劃」，將多元人才與長者這兩大社群連繫起來，使疫情對他們的社交及情緒影響減至最低。

「很多視障朋友在疫情時無法外出，獨居長者亦然，難免會感到沉悶。我們運用電訊科技讓同事足不出戶即可在質素管控下致電『老友記』，讓他們有機會與外界對話，抒解鬱悶及孤獨感。」他指該項關愛行動獲得6至7個基金會撥款支持，開拓全新的收入來源。疫下共接觸逾萬名「老友記」，對他們的幫助很大，由此展現社企在「疫」境發揮創意，轉危為機。

香港經濟日報企業大獎2023網站：bit.ly/HKET_Excellence_Awards



(特約)