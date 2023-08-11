韓國首爾直擊 CHANEL HAUTE JOAILLERIE編織華麗緣

只要對CHANEL有點認識的朋友，都會懂得已故的「香奈兒女士」於世上留下不少創作元素，為今天後來的設計者提供用之不竭的靈感，就好像早前於韓國首爾舉行的Tweed de Chanel─高級珠寶發布會，正

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