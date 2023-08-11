韓國首爾直擊 CHANEL HAUTE JOAILLERIE編織華麗緣 副刊版 2023/08/11 分享： 分享： 只要對CHANEL有點認識的朋友，都會懂得已故的「香奈兒女士」於世上留下不少創作元素，為今天後來的設計者提供用之不竭的靈感，就好像早前於韓國首爾舉行的Tweed de Chanel─高級珠寶發布會，正 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Jewelry 最新專欄文章 更多 HEARTS ON FIRE 美式鑽牌．法式鑲嵌 2023/07/28 HEARTS ON FIRE 美式鑽牌．法式鑲嵌 璀璨地中海 BVLGARI 2023/07/21 璀璨地中海 BVLGARI 宇多田光力撑 CARTIER╳sacai 終於登陸香港 2023/07/14 宇多田光力撑 CARTIER╳sacai 終於登陸香港 探索非一般的珠寶 L'ECOLE策動已故藝術家Daniel Brush展覽 2023/07/07 探索非一般的珠寶 L'ECOLE策動已故藝術家Daniel Brush展覽 CARTIER復刻咖啡豆經典系列 新廣告找Elle Fanning複製Grace Kelly 2023/06/30 CARTIER復刻咖啡豆經典系列 新廣告找Elle Fanning複製Grace Kelly 珠寶 Chanel 消費資訊 首爾