姜濤「潮」得太過分 副刊版 2023/08/11 分享： 分享： 挾着個人演唱會之勢，姜濤日前推出新歌《好得太過分》！然而，這次演唱會叫好叫座，除了得到姜糖一致讚口不絕，其演唱會上的服裝造型確實令人讚歎，所以容筆者「賣口乖」口吻，確實也「潮」得太過分了！ 一連4晚（2 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 七夕中國情人首選 2023/08/04 七夕中國情人首選 盧瀚霆．靈蛇上身 BVLGARI秋日袋表 2023/08/04 盧瀚霆．靈蛇上身 BVLGARI秋日袋表 2022/23 Metiers d'art collection CHANEL西非達卡的袋表 2023/07/28 2022/23 Metiers d'art collection CHANEL西非達卡的袋表 Tod's 的早秋限定 2023/07/21 Tod's 的早秋限定 Jane Birkin她的姓氏是Hermes 手袋的名字 2023/07/21 Jane Birkin她的姓氏是Hermes 手袋的名字