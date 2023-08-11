挾着個人演唱會之勢，姜濤日前推出新歌《好得太過分》！然而，這次演唱會叫好叫座，除了得到姜糖一致讚口不絕，其演唱會上的服裝造型確實令人讚歎，所以容筆者「賣口乖」口吻，確實也「潮」得太過分了！

一連4晚（2

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