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半島酒店新推6款月餅 水果奶黃月餅配茶果味盡出

副刊版 2023/08/11

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一年容易又中秋，月餅戰幔又開始，要突圍而出，離不開推陳出新，而今次半島酒店舉行的品試會，還添加了3款茶與月餅crossover。以為傳統的普洱茶一定突圍而出，原來另有驚喜。

經常喜歡酒配菜的饞嘴之士，一

...

欄名 : Food

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