半島酒店新推6款月餅 水果奶黃月餅配茶果味盡出 副刊版 2023/08/11 分享： 分享： 一年容易又中秋，月餅戰幔又開始，要突圍而出，離不開推陳出新，而今次半島酒店舉行的品試會，還添加了3款茶與月餅crossover。以為傳統的普洱茶一定突圍而出，原來另有驚喜。 經常喜歡酒配菜的饞嘴之士，一 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 沉浸式多元感官嘗美饌 䭘推出宋朝午市套餐 2023/07/28 沉浸式多元感官嘗美饌 䭘推出宋朝午市套餐 銅鑼灣日本料理店推全新廚師發辦 嘗矜貴A5和牛+龍蝦及鮑魚 2023/07/28 銅鑼灣日本料理店推全新廚師發辦 嘗矜貴A5和牛+龍蝦及鮑魚 中環置地廣場新地標 高空歎和牛海鮮鐵板燒 2023/06/30 中環置地廣場新地標 高空歎和牛海鮮鐵板燒 米芝蓮餐廳Hansik Goo 展示韓菜可塑性 配各式酒類毫無違和感 2023/06/30 米芝蓮餐廳Hansik Goo 展示韓菜可塑性 配各式酒類毫無違和感 名人飯堂國金軒18周年 名廚盛宴重現失傳工夫菜 2023/06/23 名人飯堂國金軒18周年 名廚盛宴重現失傳工夫菜 尖沙咀 甜品 蛋糕 朱古力 下午茶 中秋節 士多啤梨 月餅 淺水灣 鳳梨