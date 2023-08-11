芝華士威士忌VS街頭藝術家 Draft Land將經典芝綠重新演繹

街頭藝術近年非常火紅，難怪蘇格蘭威士忌芝華士也與街頭藝術家crossover，在Draft Land酒吧展示作品外，也為品牌的3款威士忌添上新裝。

其實早在今年3月芝華士已與HKWALLS攜手合辦了一場

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