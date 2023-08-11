芝華士威士忌VS街頭藝術家 Draft Land將經典芝綠重新演繹 副刊版 2023/08/11 分享： 分享： 街頭藝術近年非常火紅，難怪蘇格蘭威士忌芝華士也與街頭藝術家crossover，在Draft Land酒吧展示作品外，也為品牌的3款威士忌添上新裝。 其實早在今年3月芝華士已與HKWALLS攜手合辦了一場 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Wine 最新專欄文章 更多 Asia's 50 Best Bars 香港Coa連續3年評為The Best Bar in Asia 2023/08/04 Asia's 50 Best Bars 香港Coa連續3年評為The Best Bar in Asia 大洋郵輪推珍稀葡萄酒系列 可享高達1,600美元免費岸上觀光 2023/07/14 大洋郵輪推珍稀葡萄酒系列 可享高達1,600美元免費岸上觀光 破格囚犯酒莊 與日本書道家聯乘推限量版 2023/07/07 破格囚犯酒莊 與日本書道家聯乘推限量版 Macallan x 攝影師創作3幅作品 展現Double Cask Collection色彩魅力 2023/06/16 Macallan x 攝影師創作3幅作品 展現Double Cask Collection色彩魅力 馬爾代夫酒店推出二人套餐 品試海底陳年Dom Perignon香檳 2023/06/02 馬爾代夫酒店推出二人套餐 品試海底陳年Dom Perignon香檳 威士忌 蘇格蘭 視覺藝術 酒吧 香港 品牌 設計 中環 繪畫 雞尾酒