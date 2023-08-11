日出康城逾千放盤 1至4房有選擇 地產版 2023/08/11 分享： 分享： 將軍澳康城區，為近年市場上新貴屋苑的供應區，單是日出康城系列屋苑，目前已有逾千個單位放售，由1房至4房亦有選擇，當中不乏樓齡簇新、或者行將脫離3年額外印花稅期限的單位，適合不同需要的租客、買家所需。 日 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 相關文章 MONTARA開放式廚房 儲物空間足 今日 MONTARA開放式廚房 儲物空間足 OCEAN MARINI中層單邊 享海景 今日 OCEAN MARINI中層單邊 享海景 MALIBU實用3房 可租可售 今日 MALIBU實用3房 可租可售 你可能感興趣 MONTARA開放式廚房 儲物空間足 今日 01:00 MONTARA開放式廚房 儲物空間足 OCEAN MARINI中層單邊 享海景 今日 01:00 OCEAN MARINI中層單邊 享海景 MALIBU實用3房 可租可售 今日 01:00 MALIBU實用3房 可租可售 將軍澳 額外印花稅 首都 康城 LP10 LP6 晉海 2房 3房 4房