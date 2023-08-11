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日出康城逾千放盤 1至4房有選擇

地產版 2023/08/11

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將軍澳康城區，為近年市場上新貴屋苑的供應區，單是日出康城系列屋苑，目前已有逾千個單位放售，由1房至4房亦有選擇，當中不乏樓齡簇新、或者行將脫離3年額外印花稅期限的單位，適合不同需要的租客、買家所需。

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