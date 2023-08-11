Bar-Hopping（串吧）是大學時代活動，大學同學由一個酒吧「串到」另一個，不斷飲下去，當然這只屬於年輕活動，年紀大串不起了，但仍有活力來個Food-Hopping（串食）。

地點是港人較生疏的「野毛町」，這小區位於橫濱，離開東京約三十分鐘路程，在櫻木町站下車。此地美妙之處，是極其庶民，大部分是本地客和年輕人，由於野毛町是當年戰後的「黑市」所在地，懷舊氣氛濃烈，只有小店並也很破舊，所以大部分餐廳都十分擠迫，熱鬧之至。

一行五人包括兩位來自新加坡的教授，共通點是學術研究和為食（後者較重要），第一站是燒肉店，好不容易才有五人平坐吧位，無冷氣、無風扇，只有幽默地送你一把手扇，煙霧瀰漫但偏偏夾着肉香，大杯啤酒大塊肉大聲講大聲笑，情緒悄悄地隨着肉香而高漲。

第二站當然是海鮮，小店名鷹一，醫生每次到橫濱都要到這裏走一轉，魷魚活魚在缸裏暢泳時，不知不覺被醫生點中，十分鐘後便化作一碟鮮美刺身，可憐魷魚鬚爪還在躍動時，晶瑩通透的肉身已隨着醬油芥末跑進嘴裏。醉翁之意顯然仍是酒，一瓶二合清酒首輪已喝清，此情此境當然不能吝嗇，志同道合好友難得在野毛町相聚，豈能不盡興？﹗

最後一站當然是拉麵，飲到半醉，一碗熱湯麵正是完美句號。

野毛町串食，最重要不是食也不是酒，而是那份共同進退的深厚情誼。

▲ 大杯啤酒大塊肉大聲講大聲笑。（專欄作家提供）