社交媒體的世界已變成心理學家的研究寶藏，因其性質令人感覺既遙遠又接近，有些人隔着個芒鬧人發洩，感覺比當面對峙安全得多，兼或會有「friend」俾like支持，自我感覺良好，如同向仇家展示自己人強馬壯。而且在網上可以隱名，在「你睇我唔到」的心態下，可將自己最mean、毒舌、黑暗、尖酸刻薄的說話統統吐出來，但現實世界裏，其真人或只是鵪鶉一隻。

另一個極端行為，是將自己（以為）至正之事，包括（P圖）樣子身材、（違反天然人體力學的）甫士（用很多外物堆砌的）幸福、（土豪品味的）財富、人形心心放閃等，統統每天巨細無遺地在社交媒體上與人分享。有些有趣得很，例如，每個post都要「多謝老公」，上至收到老公送的生日禮物、下至老公帶她出去食頓晚餐，每日都要post相兼多謝老公，為何要日日對着完全不關事的其他人去多謝自己個老公？令人費解。更有人喜歡把新買到／新收到的包包或房車，貼在社交平台公告天下，其實也是很有趣的行為。

二○一四年，多倫多大學做了一個心理研究，發現愈在社交平台頻密地炫耀甚麼，反映這個人愈在那一塊欠缺安全感。例如，愈要講俾人知「睇下我幾幸福」，其實正正心底裏愈害怕別人覺得自己不幸福。愈是要炫耀自己擁有最新款的包包／手錶／房車，心底裏愈是驚人覺得自己「無」。那甚麼人怕人家覺得自己「無」呢？就是真正不是「有」那麼多的人。我認識真的「有」到深不見底的人，全部都非常低調。「無」的人才會一「有」少少，就急不及待告知全世界自己是「有」（其實就是那麼少少）的。社交平台就是這麼有趣的一個地方，愈無愈要show。

想知道一個人在甚麼地方最沒有安全感，或最害怕其他人覺得他「無」，看看他們向人show得最多的是甚麼便知。