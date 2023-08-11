Netflix推iOS手掣App 用iPhone操控電視遊戲 行政人員版 2023/08/11 分享： 分享： 串流平台Netflix的遊戲業務大計仍在發展階段，近日還為iOS推出Netflix Game Controller遊戲手掣App，讓用戶可以透過iPhone或iPad屏幕操控電視遊戲。 目前下載 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 自由鳥學生快閃優惠 月費最平68元起 2023/08/10 自由鳥學生快閃優惠 月費最平68元起 WhatsApp新功能 視像通話共享手機畫面 2023/08/10 WhatsApp新功能 視像通話共享手機畫面 ChatGPT回答編程問題 美研究：錯誤率達52% 2023/08/09 ChatGPT回答編程問題 美研究：錯誤率達52% 微軟Bing Chat擴客群 引入Chrome及Safari 2023/08/09 微軟Bing Chat擴客群 引入Chrome及Safari 「室温超導體」 下一代工業革命？ 2023/08/08 「室温超導體」 下一代工業革命？ 商業 遊戲 iPhone Netflix iOS iPad