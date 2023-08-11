AI逼真模仿人聲 新潮流方興未艾

古巨基相隔4年再開演唱會，邀請眾多年輕歌手一起演出，基仔眼泛淚光的說：「有好多歌手咬住麵包都要做音樂，將自己嘅經歷寫入歌係有血有肉，並不是AI可以做得到。」筆者和眾觀眾起身拍爛手掌，但望向台上大銀幕的

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