AI逼真模仿人聲 新潮流方興未艾 行政人員版 2023/08/11 分享： 分享： 古巨基相隔4年再開演唱會，邀請眾多年輕歌手一起演出，基仔眼泛淚光的說：「有好多歌手咬住麵包都要做音樂，將自己嘅經歷寫入歌係有血有肉，並不是AI可以做得到。」筆者和眾觀眾起身拍爛手掌，但望向台上大銀幕的 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 AI輔導支援方案 學生擇前路更有把握 2023/08/04 AI輔導支援方案 學生擇前路更有把握 科技與文化結合 才是年輕人未來 2023/07/28 科技與文化結合 才是年輕人未來 逆向提示工程配合AI 制定公司策略好幫手 2023/07/21 逆向提示工程配合AI 制定公司策略好幫手 未來Web3新世界 與生活息息相關 2023/07/14 未來Web3新世界 與生活息息相關 AI元年半年結 α世代做好準備 2023/07/07 AI元年半年結 α世代做好準備 歌手 人工智能 媒體 音樂 演唱會 歌曲 Google YouTube 區塊鏈 演唱會