上水廣場「Colour Life」沉浸式光影體驗 消費享美粧禮遇/個人色彩分析/藝術工作坊

今個盛夏，上水廣場將為大家帶嚟不一樣嘅「Colour Life」，包括打造七彩繽紛嘅色彩打卡裝置，將生活中唔同嘅顏色以7個創意場景展現，帶大家突破感官邊界，體驗色彩美學。黛安知道，商場仲會推出「Chill Girls盛夏約會」，特設黃昏手作市集Night Market，集合唔同手作文青熱品任你選購。The Point會員憑指定消費，更可尊享「Color Me Beautiful個人色彩分析體驗」、「Colour Bubble藝術工作坊」或「Colour Life少女系限定美粧禮遇」㖭！

大家只要去到商場2樓中庭，就可尋找「上水の絕美印記」光影體驗，場內以光影打造沉浸式空間，畀大家180度全方位感受上水嘅靈動美，除咗可以感受踏足登山步道，親近大自然，亦可盡覽野生「野黃菊花海」，甚至尋找獨特嘅隱世「印度古廟」等等。而5樓嘅晴空花園將打造成「光影心靈花園」，場內設置6米闊嘅戶外裝置，打卡真係一流呀。

「上水の絕美印記」光影體驗

日期︰8月12日至10月2日

時間︰星期一至五，中午12時至晚上7時；星期六、日及公眾假期，中午12時至晚上8時

地點︰2樓中庭

本文轉載自《晴報》