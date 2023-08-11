海洋公園全新全年會籍登場 送$720迎新優惠 全年餐飲購物享85折

最近海洋公園推出全新「海洋公園全年會籍」，除咗全年無限次入場（休園日及不適用日子除外），仲有一系列會員專享禮遇，喺指定星期一及星期四，更可免費帶埋毛孩入場㖭！

黛安聽聞，全年會籍價錢分別係成人$1,380、學生及小童$980.新會員更可享總值高達$720嘅迎新優惠，包括$30電子購物現金券4張、「買$50送$20」攤位遊戲優惠券24張、$30電子餐飲現金券4張等。所有全年會員仲可尊享生日優惠，包括生日月份單次75折園內餐飲折扣及獲贈生日禮物。

會員亦可全年以85折優惠價，享用餐飲服務、購物及參加「與動物親上加親」活動，及尊享其他火熱優惠、於特別活動優先訂票。即日起至10月31日，同時買3個或以上全年會籍，仲可以享有85折早鳥優惠㖭。

另外，「無限FUN入場證」持有人仍可於今年9月30日到期前無限次入園，而且可以喺到期日前或後1個月內，以85折優惠換購新嘅「海洋公園全年會籍」，詳情可瀏覽海洋公園官網。

本文轉載自《晴報》