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不僅幫助年輕人

行政人員版 04:00 2023/08/11

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搭電梯時，樓上公司職員讚賞我對年輕人創業的支持。有些朋友誤以為我只幫助年輕人創業，其實我們集團旗下不乏50歲以上的合夥人，上半年盈利貢獻最多的兩家子公司，合夥人都是50歲以上的，且佔了集團盈利的一半。

這些年來，我並沒主動去尋找投資機會，而是合夥人主動找我合作。他們從剛畢業的年輕人，到50多歲、經驗豐富的廣告人都有。年齡並不是我選擇合夥人的考量因素，我更注重他們是否認同我們的理念。現在集團已建立一定知名度，不少人會敲我門，有些只是看中我們的規模和客源，讓他們起步容易一點。雖然他們不會明言，但言談間我是感受到的。這些團隊無論成功機會多高，我也不會考慮與他們合作。

我沒有刻意選擇或避免經驗豐富的團隊，的確由經驗豐富的廣告人所領導的公司，成功率似乎高一點，可能因為他們的經驗和人脈，但業績好的公司都有一共同點，就是他們都相信並信任年輕人，讓他們扮演重要的角色。

（本欄逢周一、五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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