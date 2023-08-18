8成富裕港人認為AI理財投資有作用 與人性化專業服務相輔相成

以ChatGPT為首的生成式人工智能（Generative AI）工具發展一日千里，影響人類生活各個範疇，投資理財當然也不例外。然而，有了擅長數據分析的AI加持，是否就等於可無往而不利？由渣打銀行（香港）有限公司（「渣打香港」）發布的《用創新科技管理財富》研究報告就發現，雖然大部分富裕投資者（平均擁有近456萬元可投資資產）認為AI未來能為他們帶來良好投資回報，但另一方面卻希望繼續與客戶經理或投資顧問進行面對面的互動，反映數碼化及人性化兼備的專業服務，才是市場真正所需。



80後對AI最具信心 僅1/4人選純數碼服務



《用創新科技管理財富》研究報告中，近8成受訪者認為AI在未來3年對他們達成理財目標來說很重要，超過四分之三受訪者認為科技及數碼工具會為他們帶來更豐厚的投資回報。如以年齡群區分，80後（35至42歲人士）是對AI最有信心的一個世代，當中35%受訪者認為AI「非常重要」，而認為AI「非常重要」的90後（27至34歲）則有26%。

雖然多數富裕投資者（77%）表示將來會使用數碼理財諮詢，但研究報告也發現，84%受訪者仍希望與客戶經理或投資顧問繼續進行互動，顯示用戶在使用新數碼技術時仍十分依賴客戶經理的協助。其中，偏好混合型財富管理服務或直接由客戶經理提供服務的分別佔35%及36%，只有24%受訪者偏好純數碼理財服務，這一趨勢在各年齡組別之間基本一致。

▲ 渣打客戶經理透過INSEAD Wealth Academy的專業培訓，並借助數碼新技術和自身技能，滿足客戶的財務目標。

尋求專屬服務投資機會 客戶經理持續協助



既然大部分人均表示，與真人互動仍然極其重要，代表站在第一綫的客戶經理及投資顧問角色十分關鍵。獲得專屬服務及投資機會（60%）、建基於信任的人際關係（58%），以及個人化服務及度身訂造的諮詢及建議（43%），是受訪者傾向選擇客戶經理諮詢而非數碼工具的主因。

渣打香港財富管理業務主管何文俊表示：「數碼理財諮詢將成為大趨勢，同時報告亦顯示用戶在使用新數碼技術時，仍十分依賴客戶經理的持續協助與分析。可見在數碼科技的推動下，香港富裕一族對投資更有信心和更懂靈活運用人工智能與專家分析。」



「科技+人」組成專屬投資組合 讓遠見清晰可見



專業的客戶經理及投資顧問可以做到結合數碼工具、市場資訊、數據分析及同理心，並透過有效的溝通，建立深厚信賴關係，從而協助客戶望得更遠，讓遠見清晰可見。

▲ myWealth服務，即時剖析客戶現有的資產組合、所持現金及風險取向，並評估投資組合健康程度。

而渣打的myWealth服務，即時剖析客戶現有的資產組合、所持現金及風險取向，結合最新渣打財富管理「首席投資辦公室」（Chief Investment Office，CIO） 的市場觀點，評估投資組合健康程度，在整體風險取向及不同投資機遇的潛在回報之間取得平衡。同時亦會根據客戶的投資組合與渣打的資產配置模型作比對，系統性為客戶度身訂造投資方案。

渣打客戶除了可透過SC Mobile App盡享myWealth服務的多重優勢，同時亦可在客戶經理的解說下，定期檢討投資組合，把投資分散於不同資產類別，並因應長短綫目標平衡潛在風險和回報。



CIO觀點提供獨家投資建議



此外，上述研究報告指有近40%受訪者期望獲得獨家投資建議，以滿足其財富管理需求。何文俊指出，渣打設立的CIO正好滿足此類需要，CIO 精選基金，以集團CIO的觀點為基礎，提供可持續並經風險調整後的回報，並按最新的市場或經濟情況，定期檢視和重新配置組合。

想了解更多渣打myWealth服務，請即瀏覽渣打網頁：https://bit.ly/3YCIIMl

有關報告

報告由渣打香港委託Sandpiper Research在2023年6月進行，訪問508名香港富裕投資者。受訪者須符合擁有總淨值一百萬港元的可投資資產（扣除未償還按揭貸款金額後）的資格。

立即查閱《用創新科技管理財富》英文版報告: https://www.sc.com/hk/zh/market-outlook/

（特約）