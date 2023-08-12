新盤低開連鎖反應 二手樓價反彈乏力

【分析】油塘新盤以約4年前的價格推出，吸走市場購買力，在大型發展商帶頭減價下，新盤低價推出，勢成下半年樓市主旋律，再加上加息等利淡因素尚未解除，下半年樓價仍有下行壓力，甚至蒸發上半年的升幅。

美國聯儲局

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