新盤低開連鎖反應 二手樓價反彈乏力 置業家居 2023/08/12 分享： 分享： 【分析】油塘新盤以約4年前的價格推出，吸走市場購買力，在大型發展商帶頭減價下，新盤低價推出，勢成下半年樓市主旋律，再加上加息等利淡因素尚未解除，下半年樓價仍有下行壓力，甚至蒸發上半年的升幅。 美國聯儲局 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 親海駅II震撼價出擊 引發二手減價潮 今日 親海駅II震撼價出擊 引發二手減價潮 【油塘及東九龍一帶】滙景花園靚裝3房 高於估價售仍要蝕 今日 【油塘及東九龍一帶】滙景花園靚裝3房 高於估價售仍要蝕 【將軍澳】睇樓量急挫6成 LP6劈價15%沽 今日 【將軍澳】睇樓量急挫6成 LP6劈價15%沽 你可能感興趣 親海駅II震撼價出擊 引發二手減價潮 今日 01:00 親海駅II震撼價出擊 引發二手減價潮 【油塘及東九龍一帶】滙景花園靚裝3房 高於估價售仍要蝕 今日 01:00 【油塘及東九龍一帶】滙景花園靚裝3房 高於估價售仍要蝕 【將軍澳】睇樓量急挫6成 LP6劈價15%沽 今日 01:00 【將軍澳】睇樓量急挫6成 LP6劈價15%沽 最新專欄文章 更多 親海駅II震撼價出擊 引發二手減價潮 今日 親海駅II震撼價出擊 引發二手減價潮 【將軍澳】睇樓量急挫6成 LP6劈價15%沽 今日 【將軍澳】睇樓量急挫6成 LP6劈價15%沽 【油塘及東九龍一帶】滙景花園靚裝3房 高於估價售仍要蝕 今日 【油塘及東九龍一帶】滙景花園靚裝3房 高於估價售仍要蝕 美國被降評級 港股反彈斷纜? 2023/08/08 美國被降評級 港股反彈斷纜? 收息股至少要有6厘半 2023/08/07 收息股至少要有6厘半 銀行