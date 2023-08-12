【油塘及東九龍一帶】滙景花園靚裝3房 高於估價售仍要蝕

【直擊新盤鄰區二手市況析】自親海駅II「平爆」開價後，東九龍一帶睇樓量下跌逾半之餘，成交亦變得淡靜。當中觀塘凱滙及油塘全區，包括私人屋苑及居屋，本月均未錄承接；藍田麗港城及滙景花園則各錄1宗成交，成交

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