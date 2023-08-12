【油塘及東九龍一帶】滙景花園靚裝3房 高於估價售仍要蝕 置業家居 2023/08/12 分享： 分享： 【直擊新盤鄰區二手市況析】自親海駅II「平爆」開價後，東九龍一帶睇樓量下跌逾半之餘，成交亦變得淡靜。當中觀塘凱滙及油塘全區，包括私人屋苑及居屋，本月均未錄承接；藍田麗港城及滙景花園則各錄1宗成交，成交 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 親海駅II震撼價出擊 引發二手減價潮 今日 親海駅II震撼價出擊 引發二手減價潮 新盤低開連鎖反應 二手樓價反彈乏力 今日 新盤低開連鎖反應 二手樓價反彈乏力 【將軍澳】睇樓量急挫6成 LP6劈價15%沽 今日 【將軍澳】睇樓量急挫6成 LP6劈價15%沽 你可能感興趣 親海駅II震撼價出擊 引發二手減價潮 今日 01:00 親海駅II震撼價出擊 引發二手減價潮 新盤低開連鎖反應 二手樓價反彈乏力 今日 01:00 新盤低開連鎖反應 二手樓價反彈乏力 【將軍澳】睇樓量急挫6成 LP6劈價15%沽 今日 01:00 【將軍澳】睇樓量急挫6成 LP6劈價15%沽 最新專欄文章 更多 親海駅II震撼價出擊 引發二手減價潮 今日 親海駅II震撼價出擊 引發二手減價潮 【將軍澳】睇樓量急挫6成 LP6劈價15%沽 今日 【將軍澳】睇樓量急挫6成 LP6劈價15%沽 新盤低開連鎖反應 二手樓價反彈乏力 今日 新盤低開連鎖反應 二手樓價反彈乏力 美國被降評級 港股反彈斷纜? 2023/08/08 美國被降評級 港股反彈斷纜? 收息股至少要有6厘半 2023/08/07 收息股至少要有6厘半 放盤 銀行 二手市場 油塘 滙景花園 麗港城 海傲灣