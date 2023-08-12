【將軍澳】睇樓量急挫6成 LP6劈價15%沽

【直擊新盤鄰區二手市況析】親海駅II以低市價出擊，可謂一石激起千層浪，除油塘及東九龍區二手受波及，將軍澳屋苑同樣受衝擊，不單止成交及睇樓量急凍，更有不少業主即時減價求售。

香港置業區域營業董事范文濤表示

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