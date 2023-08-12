親海駅II震撼價出擊 引發二手減價潮

油塘新盤以震撼價出擊，即時成為市場焦點，並盡搶購買力，面對一手搶客及息口高企夾擊，二手即陷入捱打，尤其是東九龍及將軍澳一帶，情況就更為嚴峻，部分二手業主為求盡快脫手，不惜減價求售，甚至出現蝕讓，由於新

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