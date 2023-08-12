親海駅II震撼價出擊 引發二手減價潮 置業家居 2023/08/12 分享： 分享： 油塘新盤以震撼價出擊，即時成為市場焦點，並盡搶購買力，面對一手搶客及息口高企夾擊，二手即陷入捱打，尤其是東九龍及將軍澳一帶，情況就更為嚴峻，部分二手業主為求盡快脫手，不惜減價求售，甚至出現蝕讓，由於新 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 新盤低開連鎖反應 二手樓價反彈乏力 今日 新盤低開連鎖反應 二手樓價反彈乏力 【油塘及東九龍一帶】滙景花園靚裝3房 高於估價售仍要蝕 今日 【油塘及東九龍一帶】滙景花園靚裝3房 高於估價售仍要蝕 【將軍澳】睇樓量急挫6成 LP6劈價15%沽 今日 【將軍澳】睇樓量急挫6成 LP6劈價15%沽 你可能感興趣 新盤低開連鎖反應 二手樓價反彈乏力 今日 01:00 新盤低開連鎖反應 二手樓價反彈乏力 【油塘及東九龍一帶】滙景花園靚裝3房 高於估價售仍要蝕 今日 01:00 【油塘及東九龍一帶】滙景花園靚裝3房 高於估價售仍要蝕 【將軍澳】睇樓量急挫6成 LP6劈價15%沽 今日 01:00 【將軍澳】睇樓量急挫6成 LP6劈價15%沽 最新專欄文章 更多 【將軍澳】睇樓量急挫6成 LP6劈價15%沽 今日 【將軍澳】睇樓量急挫6成 LP6劈價15%沽 【油塘及東九龍一帶】滙景花園靚裝3房 高於估價售仍要蝕 今日 【油塘及東九龍一帶】滙景花園靚裝3房 高於估價售仍要蝕 新盤低開連鎖反應 二手樓價反彈乏力 今日 新盤低開連鎖反應 二手樓價反彈乏力 美國被降評級 港股反彈斷纜? 2023/08/08 美國被降評級 港股反彈斷纜? 收息股至少要有6厘半 2023/08/07 收息股至少要有6厘半 一手市場 銀行 二手市場 滙景花園 將軍澳