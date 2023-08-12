油塘親海駅II截收逾3.8萬票 膺新盤歷年票王 置業家居 2023/08/12 分享： 分享： 新盤低價出擊，搶吸市場焦點，由長實發展的油塘親海駅II，於周二（8日）公布銷售安排，並於今日（12日）首輪開售，盡推全盤626伙標準戶，為繼2015年4月緻藍天後，首日銷售伙數最多的新盤，首輪單位折實 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 親海駅II首批「平爆價」出擊涉132伙 折實$290萬起入場 2023/08/05 親海駅II首批「平爆價」出擊涉132伙 折實$290萬起入場 長實低價出擊有「歷史」！ 2023/08/05 長實低價出擊有「歷史」！ 啟德MONACO ONE 及 MONACO MARINE賽車主題會所 融合超級遊艇概念 2023/07/22 啟德MONACO ONE 及 MONACO MARINE賽車主題會所 融合超級遊艇概念 紅磡BAKER CIRCLE‧ GREENWICH主打1房 8月貼市價推 2023/07/22 紅磡BAKER CIRCLE‧ GREENWICH主打1房 8月貼市價推 洪水橋拓核心商務區 帶挈區內樓價看俏 2023/07/15 洪水橋拓核心商務區 帶挈區內樓價看俏 一手市場 親海駅II 長實 銷售安排