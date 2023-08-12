油塘親海駅II截收逾3.8萬票 膺新盤歷年票王

新盤低價出擊，搶吸市場焦點，由長實發展的油塘親海駅II，於周二（8日）公布銷售安排，並於今日（12日）首輪開售，盡推全盤626伙標準戶，為繼2015年4月緻藍天後，首日銷售伙數最多的新盤，首輪單位折實

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