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轉按套現水位提高 高回贈加大轉按誘因

置業家居 2023/08/12

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政府放寬按揭成數後，供樓人士在轉按方面有更大彈性，有助他們因應不同需要申請轉按。市場上有不同轉按需求，包括由現有高息貸款轉至銀行低息按揭，例如本欄已提及用家希望轉走已快屆滿低息蜜月期的發展商按揭，又或轉走財務公司高息樓按，另外是轉按兼物業套現、甩按保、甩擔保人、延長還款期等，當中亦連帶一項誘因推動轉按增加，今年銀行先後提高按揭回贈金額，吸引用家轉按兼同步賺取可觀回贈，故此近月轉按宗數錄得明顯強勁升幅。

銀行回贈高 平手轉按亦吸引

用家只要仔細計計數，或會發現即使現時新造按息稍高於原有供樓息率，轉按後亦分分鐘賺得更多更着數。以$500萬尚餘按揭額平手轉按為例，若轉按後按息由現時之3.375%升至3.625%（由H按封頂息P-2.5%轉為P-2.25%；P現為5.875%），利息雖上升0.25厘，每年利息多出約$12,500，但轉按後銀行提供現金回贈高達2.8%或以上，即約$14萬，扣除轉按律師費（約$8,000計）及兩年罰息期即捆綁期內多出的利息約$25,000後，仍有高達$107,000回贈金額。當然，按揭供樓期可長達30年，而並非罰息期之兩年，但善於靈活運用按揭計劃的用家會選擇先透過轉按賺得可觀回贈，兩年罰息捆綁期後再轉按又或作其他安排。由於息率已近見頂，未來按息向下的機會大於向上，罰息期過後可留意屆時市場按揭優惠是否轉按好時機，很多時當銀行樓按取態積極，總會有積極性大的銀行願意提供更佳的轉按息率及優惠。不過，筆者仍要提醒用家，始終沒人可掌握未來按息水平及優惠，故此用家仍應就未來存在不確定性作衡量。

既然平手轉按亦具吸引力，用家若有不同轉按需求，在兼得銀行高回贈及放寬按揭提高轉按成數兩點推動下，轉按誘因已加大。然而，若然銀行估值下跌，若想轉按仍需看看因應現有估值之實質可造按揭金額是否足夠，不過，由於按揭成數已放寬上調，轉按又或轉按兼套現的水位便提高了。

舉例，買家兩年前購入一個$1,500萬之單位，當時於銀行承造5成按揭，現時按揭餘額約$710萬、物業現值約$1,400萬，7月7日放寬按揭前，若轉按之金額僅達$700萬，基本上仍要多補$10萬才可轉按，現時則可提高按揭成數至7成，可造按揭金額達$980萬，換言之，用家可考慮平手轉按又或轉按兼套現高達$270萬。要留意的是，轉按兼套現等於加大了按揭金額，用家應計算一下自身供款能力是否足夠，並衡量套現金額的借貸成本。以轉按將原有按揭餘額$710萬增至$980萬計，採25年還款期，現時按息約3.625%為例，每月供款由$36,022增加至$49,721，不過，若然將還款期延長至30年，每月供款則降至約$44,693。若金額用作投資，用家便需衡量回報率是否高於借貸成本，以及相關投資風險。此外，是次放寬按揭成數僅適用於自用物業，出租住宅物業的按揭成數則維持不高於5成。

非住宅亦受惠放寬按揭

由於按揭成數放寬範圍不止於住宅物業，連帶非住宅物業即工商舖及車位的按揭成數亦由5成提高至6成，換言之，不少工商舖的可轉按套現水位亦增加了。以往尤其在2020年8月份第一次放寬非住宅按揭成數前，工商舖承造按揭成數僅達3成至4成，現時轉按之按揭成數高達6成，即使近年工商舖物業估值可能已錄跌幅，但透過磚頭套現流動資金的機會仍提升了。

亦有不少持有工商舖或住宅物業的業主現時已手持現契，現時以現契物業可獲銀行直借高達估值之25%作為套現資金，而由於以資產水平審批的按揭成數已由4成提升至5成，若業主可提供多一點資產證明包括現金、股票、基金、債券、車位等，貸款金額更可高達物業估值之50%。

（寬按揭系列(2)）

撰文 : 王美鳳 中原按揭經紀有限公司董事總經理

欄名 : 樓市講場

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