湖心‧金茂悅推3至4房戶 首期￥25萬起 置業家居 2023/08/12 分享： 分享： 位於珠海斗門大型住宅項目湖心．金茂悅城市花園，穩佔區內銷量前列位置的項目，近期來港推售3及4房單位，首期由￥25萬起。 湖心‧金茂悅城市花園位於斗門區白藤街道錦湖路西南側、騰逸路東南側，屬於70年期住宅 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 大灣區樓市 最新專欄文章 更多 中澳‧柏悅首推20伙連裝修 總價約￥120萬起 2023/07/15 中澳‧柏悅首推20伙連裝修 總價約￥120萬起 錦繡國際花城湖景大戶矜罕 4期3區連裝修 售價￥121萬起 2023/06/24 錦繡國際花城湖景大戶矜罕 4期3區連裝修 售價￥121萬起 東海富滙豪庭 港推售30伙 已屆現樓 折實價￥647萬起 2023/06/17 東海富滙豪庭 港推售30伙 已屆現樓 折實價￥647萬起 兆鑫匯金廣場推30伙商務公寓 連裝修總價￥308萬起 2023/06/03 兆鑫匯金廣場推30伙商務公寓 連裝修總價￥308萬起 珠光新城生活配套完善 現樓售￥90萬起 2023/05/20 珠光新城生活配套完善 現樓售￥90萬起 人民幣 樓價 大灣區 基建 車位 珠海 高鐵 橫琴 4房 3房