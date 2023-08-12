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湖心‧金茂悅推3至4房戶 首期￥25萬起

置業家居 2023/08/12

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位於珠海斗門大型住宅項目湖心．金茂悅城市花園，穩佔區內銷量前列位置的項目，近期來港推售3及4房單位，首期由￥25萬起。

湖心‧金茂悅城市花園位於斗門區白藤街道錦湖路西南側、騰逸路東南側，屬於70年期住宅

...

欄名 : 大灣區樓市

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