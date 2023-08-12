大阪LEBEN TENNOJI MARQUIS VILLA交通購物俱便 $225萬入場 享5厘回報 置業家居 2023/08/12 分享： 分享： 自本港今年初全面通關後，不少港人均前赴日本旅遊，加上日圓滙價下跌，令不少日本物業趁機來港推售。是次介紹的單幢項目LEBEN TENNOJI MARQUIS VILLA，位處大阪市的天王寺及阿倍野地區， ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 多倫多Forêt自設4萬呎會所 港銷10伙 $390餘萬入場 2023/08/05 多倫多Forêt自設4萬呎會所 港銷10伙 $390餘萬入場 倫敦Wembley Park Gardens 1房$391.2萬入場 最高享6厘租金回報 2023/07/29 倫敦Wembley Park Gardens 1房$391.2萬入場 最高享6厘租金回報 吉隆坡Eaton Residences 1房$207萬起 鄰近使館區 租賃潛力佳 2023/07/22 吉隆坡Eaton Residences 1房$207萬起 鄰近使館區 租賃潛力佳 倫敦Hayes Village半小時到市中心 1房$362.5萬入場 2023/07/15 倫敦Hayes Village半小時到市中心 1房$362.5萬入場 悉尼Downtown鄰近多優質學校 開放式$292.5萬入場 2023/07/08 悉尼Downtown鄰近多優質學校 開放式$292.5萬入場 日本 大阪 海外物業 日圓