【推介3】淅江天貓精靈 聲控智能揚聲器

獲德國iF Design Award 2023的揚聲器，名為「天貓精靈智能歌詞音箱」，支援藍牙連接及語音助手。只要呼喚一聲「天貓精靈」，便可切換歌曲或進行各種設置。智能聲學專家亦為不同室內場景進行專業

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