【推介4】韓國LG XBOOM GO 設大光燈兼防水

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置業家居 2023/08/12

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榮獲德國Red Dot Award 2023及德國iF Design Award 2023的藍牙揚聲器LG XBOOM GO，涵蓋3個型號（包括XG9、XG7及XG5），分別在於輸出功率不同。以輸出功

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